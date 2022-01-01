В Україну повернули тіла ще 49 полеглих захисників

В Україну повернули тіла ще 49 полеглих захисників
Сьогодні, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих.

Про це повідомило Мінреінтеграції.

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників.

«Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі!» – наголосив Олег Котенко.

Від моменту призначення Уповноваженому зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.

У Мінреінтеграції нагадують телефон гарячої лінії з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

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Теги: Росія, Україна, війна
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