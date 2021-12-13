Дитячі батути, басейни: шахрайка з Луцька продавала неіснуючі речі

Дитячі батути, басейни: шахрайка з Луцька продавала неіснуючі речі
25-річній жительці міста Луцька повідомили про підозру у вчиненні шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, упродовж травня-вересня 2022 року жінка розміщувала в Інтернеті неправдиві оголошення про продаж дитячих батутів, басейнів та іграшок і вимагала із довірливих покупців оплату за неіснуючий товар наперед.

Таким чином вона ошукала десятьох громадян та заволоділа їхніми коштами на суму понад 30 000 гривень.

Встановлюються інші факти шахрайських дій підозрюваної.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахрайка, повідомили про підозру, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитячі батути, басейни: шахрайка з Луцька продавала неіснуючі речі
Сьогодні, 13:34
16-річного волинянина, який вбив свого знайомого, взяли під варту
Сьогодні, 13:15
В Україну повернули тіла ще 49 полеглих захисників
Сьогодні, 13:00
СБУ ідентифікувала російського капітана, який розстріляв цивільного в Бучанському районі
Сьогодні, 12:45
Уродженка Запоріжжя хотіла пронести наркотики в колонію на Волині
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
25-річна лучанка ошукала в інтернеті понад 50 людей 25-річна лучанка ошукала в інтернеті понад 50 людей
01 грудень, 13:20
Майже півтора кілограми канабісу на продаж: двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО Майже півтора кілограми канабісу на продаж: двом волинянам повідомили про підозру. ФОТО
06 вересень, 19:23
16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру 16-річному водію, який збив людей на переході у Луцьку, повідомили про підозру
13 грудень, 2021, 14:48
Просить гроші для дітей: у Луцьку блогерка викрила шахрайку. ВІДЕО Просить гроші для дітей: у Луцьку блогерка викрила шахрайку. ВІДЕО
29 листопад, 2021, 06:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дитячі батути, басейни: шахрайка з Луцька продавала неіснуючі речі
Сьогодні, 13:34
 0
16-річного волинянина, який вбив свого знайомого, взяли під варту
Сьогодні, 13:15
 0
В Україну повернули тіла ще 49 полеглих захисників
Сьогодні, 13:00
 0
СБУ ідентифікувала російського капітана, який розстріляв цивільного в Бучанському районі
Сьогодні, 12:45
 0
Уродженка Запоріжжя хотіла пронести наркотики в колонію на Волині
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8