Дитячі батути, басейни: шахрайка з Луцька продавала неіснуючі речі





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За даними слідства, упродовж травня-вересня 2022 року жінка розміщувала в Інтернеті неправдиві оголошення про продаж дитячих батутів, басейнів та іграшок і вимагала із довірливих покупців оплату за неіснуючий товар наперед.



Таким чином вона ошукала десятьох громадян та заволоділа їхніми коштами на суму понад 30 000 гривень.



Встановлюються інші факти шахрайських дій підозрюваної.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25-річній жительці міста Луцька повідомили про підозру у вчиненні шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, упродовж травня-вересня 2022 року жінка розміщувала в Інтернеті неправдиві оголошення про продаж дитячих батутів, басейнів та іграшок і вимагала із довірливих покупців оплату за неіснуючий товар наперед.Таким чином вона ошукала десятьох громадян та заволоділа їхніми коштами на суму понад 30 000 гривень.Встановлюються інші факти шахрайських дій підозрюваної.

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