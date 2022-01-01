На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку





Про це розповів Сергій Хомінський.



За легендою навчань, з території Білорусі на Волинь намагалася зайти колона броньованої та автомобільної техніки. Ворожа колона нібито натрапила на смугу мінно-вибухових загороджень. Її заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи 100-ї бригади тероборони.



Після підривів у бій мають вступити артилерійські розрахунки протитанкових гармат "Рапіра". " Застосовується проти броньованої техніки. Це свого роду снайперська гвинтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б’є дуже чітко і міцно", – розповідає командир гармати Роман Кривдік.



Вслід за "Рапірами" до знищення ворога підключилися військові, озброєні 60 і 82-во міліметровими мінометами.



"Міномет дозволяє вразити ворожу техніку, ворожу живу силу, в радіусі 30 метрів. Він має гаубичну траєкторію польоту снаряда, тобто, спочатку снаряд летить вверх, а потім падає донизу", – військовослужбовець ТРО "Чорний".



Аеророзвідка під час навчань доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Проте, кількадесят вцілілих окупантів хаотично розосередилися по навколишній місцевості. На зачистку території вирушив зведений загін контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів Національної поліції і Національної гвардії.



Спецпризначенець Олександр Кармаков пів року був на війні, брав участь у штурмах позицій ворогів. Каже: нині бійці проходять підготовку, наближену до реальних бойових дій.



"Я думаю, що ми готові, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут в нашому регіоні. Тим більше, у нас тут дуже багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводять", – говорить заступник командира роти особливого призначення Нацполіції Олександр Кармаков.



Зі слів пресофіцера Сергія Хомінського, через небезпеку вторгнення з півночі регіону військові цілодобово тримають кордон з Білоруссю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півночі Волині, на кордоні із Білоруссю тривають навчання сил оборони за участю бійців нацгвардії, сил територіальної оборони та поліцейських.Про це розповів Суспільному пресофіцер 100-ї окремої бригади тероборони областіЗа легендою навчань, з території Білорусі на Волинь намагалася зайти колона броньованої та автомобільної техніки. Ворожа колона нібито натрапила на смугу мінно-вибухових загороджень. Її заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи 100-ї бригади тероборони.Після підривів у бій мають вступити артилерійські розрахунки протитанкових гармат "Рапіра". " Застосовується проти броньованої техніки. Це свого роду снайперська гвинтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б’є дуже чітко і міцно", – розповідає командир гарматиВслід за "Рапірами" до знищення ворога підключилися військові, озброєні 60 і 82-во міліметровими мінометами."Міномет дозволяє вразити ворожу техніку, ворожу живу силу, в радіусі 30 метрів. Він має гаубичну траєкторію польоту снаряда, тобто, спочатку снаряд летить вверх, а потім падає донизу", – військовослужбовець ТРО "Чорний".Аеророзвідка під час навчань доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Проте, кількадесят вцілілих окупантів хаотично розосередилися по навколишній місцевості. На зачистку території вирушив зведений загін контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів Національної поліції і Національної гвардії.Спецпризначенецьпів року був на війні, брав участь у штурмах позицій ворогів. Каже: нині бійці проходять підготовку, наближену до реальних бойових дій."Я думаю, що ми готові, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут в нашому регіоні. Тим більше, у нас тут дуже багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводять", – говорить заступник командира роти особливого призначення Нацполіції Олександр Кармаков.Зі слів пресофіцера Сергія Хомінського, через небезпеку вторгнення з півночі регіону військові цілодобово тримають кордон з Білоруссю.

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