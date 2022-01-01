На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку

На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку
На півночі Волині, на кордоні із Білоруссю тривають навчання сил оборони за участю бійців нацгвардії, сил територіальної оборони та поліцейських.

Про це розповів Суспільному пресофіцер 100-ї окремої бригади тероборони області Сергій Хомінський.

За легендою навчань, з території Білорусі на Волинь намагалася зайти колона броньованої та автомобільної техніки. Ворожа колона нібито натрапила на смугу мінно-вибухових загороджень. Її заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи 100-ї бригади тероборони.

Після підривів у бій мають вступити артилерійські розрахунки протитанкових гармат "Рапіра". " Застосовується проти броньованої техніки. Це свого роду снайперська гвинтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б’є дуже чітко і міцно", – розповідає командир гармати Роман Кривдік.
На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку

Вслід за "Рапірами" до знищення ворога підключилися військові, озброєні 60 і 82-во міліметровими мінометами.

"Міномет дозволяє вразити ворожу техніку, ворожу живу силу, в радіусі 30 метрів. Він має гаубичну траєкторію польоту снаряда, тобто, спочатку снаряд летить вверх, а потім падає донизу", – військовослужбовець ТРО "Чорний".
На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку

Аеророзвідка під час навчань доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Проте, кількадесят вцілілих окупантів хаотично розосередилися по навколишній місцевості. На зачистку території вирушив зведений загін контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів Національної поліції і Національної гвардії.
На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку

Спецпризначенець Олександр Кармаков пів року був на війні, брав участь у штурмах позицій ворогів. Каже: нині бійці проходять підготовку, наближену до реальних бойових дій.
На українсько-білоруському кордоні на Волині сили оборони вчаться зупиняти броньовану ворожу техніку

"Я думаю, що ми готові, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут в нашому регіоні. Тим більше, у нас тут дуже багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводять", – говорить заступник командира роти особливого призначення Нацполіції Олександр Кармаков.

Зі слів пресофіцера Сергія Хомінського, через небезпеку вторгнення з півночі регіону військові цілодобово тримають кордон з Білоруссю.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Білорусь
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