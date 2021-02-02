Луцька багатоповерхівка лишилася без опалення: що кажуть у міськраді





Мешканка цього будинку Марія Дегелева 11 листопада зареєструвала петицію, аби міська влада допомогла з проблемою опалення.



Як повідомила виданню Анна Юхимчук, 29 листопада з Луцької міської ради надійшли відповідь на звернення громадян стосовно технічного обслуговування їхньої котельні.



Дахова котельня станом на сьогодні уже відпрацювала своїх 14 років з 15, і подальша експлуатація її котлів та обладнання вимагає вкладення значних коштів та капітального ремонту. Також там встановлені котли Visman Vitoplex 100 загальною потужністю 200 кВт, швидкісними підігрівачами гарячої води та насосним обладнанням різного типу. Саме вони є доволі специфічними і вимагають відповідної підготовки працівників для її обслуговування.



«В даних умовах важко знайти організацію, яка погодилася б почати технічне обслуговування обладнання, що практично відпрацювало свій термін. Тому, питання обслуговування котельні повинні вирішувати ОСББ та товариство «Варм Сервіс», - зазначають у міськраді.



Стосовно «Луцьктепла», то воно не може обслуговувати її, через відсутність на балансі аналогічного обладнання, запчастин та персоналу, який мав би відповідну підготовку.



Нагадаємо, що історія з опаленням цієї багатоповерхівки розпочалася ще у 2008 році, коли забудовник при здачі будинку не передав місцеву котельню на баланс ОСББ, а продовжував сам її обслуговувати. На початку жовтня мешканцям будинку сказали, що організація «Варм Сервіс» збанкрутувала й обслуговувати котельню не буде. А ОСББ так і не взяло котельню на свій баланс, адже, за словами лучан, це доволі складна процедура. У підсумку будинок лишився без тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці луцької багатоповерхівки на вулиці Шевченка 13а цієї зими опинилися без тепла. За їх словами причиною цьому стало банкрутство організації, яка обслуговувала місцеву котельню. За допомогою місцеві мешканці звернулися до Луцької міської ради.Мешканка цього будинку11 листопада зареєструвала петицію, аби міська влада допомогла з проблемою опалення.Як повідомила виданню ВСН голова місцевого ОСББ, 29 листопада з Луцької міської ради надійшли відповідь на звернення громадян стосовно технічного обслуговування їхньої котельні.Дахова котельня станом на сьогодні уже відпрацювала своїх 14 років з 15, і подальша експлуатація її котлів та обладнання вимагає вкладення значних коштів та капітального ремонту. Також там встановлені котли Visman Vitoplex 100 загальною потужністю 200 кВт, швидкісними підігрівачами гарячої води та насосним обладнанням різного типу. Саме вони є доволі специфічними і вимагають відповідної підготовки працівників для її обслуговування.«В даних умовах важко знайти організацію, яка погодилася б почати технічне обслуговування обладнання, що практично відпрацювало свій термін. Тому, питання обслуговування котельні повинні вирішувати ОСББ та товариство «Варм Сервіс», - зазначають у міськраді.Стосовно «Луцьктепла», то воно не може обслуговувати її, через відсутність на балансі аналогічного обладнання, запчастин та персоналу, який мав би відповідну підготовку.Нагадаємо, що історія з опаленням цієї багатоповерхівки розпочалася ще у 2008 році, коли забудовник при здачі будинку не передав місцеву котельню на баланс ОСББ, а продовжував сам її обслуговувати. На початку жовтня мешканцям будинку сказали, що організація «Варм Сервіс» збанкрутувала й обслуговувати котельню не буде. А ОСББ так і не взяло котельню на свій баланс, адже, за словами лучан, це доволі складна процедура. У підсумку будинок лишився без тепла.

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