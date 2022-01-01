У Польщі припинили деякі виплати українським біженцям
Сьогодні, 11:28
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Польща припинила виплати грошової допомоги українським біженцям в рамках програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.
Про це пише УНІАН.
Як повідомляється на сайті фонду, програма передбачала виплату по 700 злотих (5 769 грн) на біженця, який подав заявку, і 600 злотих (4 945 грн) на кожного члена його сім'ї.
Фонд виплачував допомогу українським біженцям протягом трьох місяців. Допомога була доступна в таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бельсько-Бялой, Оструді, Згежі та Бітомі.
"Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги в Польщі можна дізнатися на сайті уряду Польщі", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати в рамках програми.
"Реєстрація на нашу зимову підтримку закрита. Дякую за проявлений інтерес", - йдеться в повідомленні.
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Про це пише УНІАН.
Як повідомляється на сайті фонду, програма передбачала виплату по 700 злотих (5 769 грн) на біженця, який подав заявку, і 600 злотих (4 945 грн) на кожного члена його сім'ї.
Фонд виплачував допомогу українським біженцям протягом трьох місяців. Допомога була доступна в таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бельсько-Бялой, Оструді, Згежі та Бітомі.
"Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги в Польщі можна дізнатися на сайті уряду Польщі", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати в рамках програми.
"Реєстрація на нашу зимову підтримку закрита. Дякую за проявлений інтерес", - йдеться в повідомленні.
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