У Польщі припинили деякі виплати українським біженцям

У Польщі припинили деякі виплати українським біженцям
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Польща припинила виплати грошової допомоги українським біженцям в рамках програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Про це пише УНІАН.

Як повідомляється на сайті фонду, програма передбачала виплату по 700 злотих (5 769 грн) на біженця, який подав заявку, і 600 злотих (4 945 грн) на кожного члена його сім'ї.

Фонд виплачував допомогу українським біженцям протягом трьох місяців. Допомога була доступна в таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бельсько-Бялой, Оструді, Згежі та Бітомі.

"Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги в Польщі можна дізнатися на сайті уряду Польщі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що фонд Diakonie Katastrophenhilfe припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати в рамках програми.

"Реєстрація на нашу зимову підтримку закрита. Дякую за проявлений інтерес", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Польща, біженці, виплати
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