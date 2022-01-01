У лікарні на Харківщині помер воїн з Волині Валентин Пігілєв

У лікарні на Харківщині помер воїн з Волині Валентин Пігілєв
В Шевченківській центральній районній лікарні Куп‘янського району Харківської області помер військовослужбовець з Ковеля Валентин Пігілєв.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"На щиті" повертається сьогодні додому, в рідний Ковель, старший бойовий медик самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону Пігілєв Валентин Олександрович, 1988 року народження.

Під час виконання бойового завдання у нього сталося гостре порушення кровообігу, кардіоміопатія, внаслідок якої помер 3 грудня 2022 року в Шевченківській центральній районній лікарні Куп‘янського району Харківської області.

"Зустрічаємо Героя по вулиці Незалежності (і поворот на Олени Пчілки) сьогодні, 6 грудня, орієнтовно в 12.00. Деталі чину похорону повідомлю згодом", - пише Ігор Чайка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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