У лікарні на Харківщині помер воїн з Волині Валентин Пігілєв
Сьогодні, 11:15
В Шевченківській центральній районній лікарні Куп‘янського району Харківської області помер військовослужбовець з Ковеля Валентин Пігілєв.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"На щиті" повертається сьогодні додому, в рідний Ковель, старший бойовий медик самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону Пігілєв Валентин Олександрович, 1988 року народження.
Під час виконання бойового завдання у нього сталося гостре порушення кровообігу, кардіоміопатія, внаслідок якої помер 3 грудня 2022 року в Шевченківській центральній районній лікарні Куп‘янського району Харківської області.
"Зустрічаємо Героя по вулиці Незалежності (і поворот на Олени Пчілки) сьогодні, 6 грудня, орієнтовно в 12.00. Деталі чину похорону повідомлю згодом", - пише Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"На щиті" повертається сьогодні додому, в рідний Ковель, старший бойовий медик самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону Пігілєв Валентин Олександрович, 1988 року народження.
Під час виконання бойового завдання у нього сталося гостре порушення кровообігу, кардіоміопатія, внаслідок якої помер 3 грудня 2022 року в Шевченківській центральній районній лікарні Куп‘янського району Харківської області.
"Зустрічаємо Героя по вулиці Незалежності (і поворот на Олени Пчілки) сьогодні, 6 грудня, орієнтовно в 12.00. Деталі чину похорону повідомлю згодом", - пише Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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