На Волині Ford на смерть збив пішохода. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



30-річний водій автомобіля Ford скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.



Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Особу загиблого встановлено, це – 57-річний мешканець Волошок.



На місці події слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області документує факт ДТП. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 грудня, близько 7 ранку, на перехресті доріг у села Любитів сталася смертельна аварія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.30-річний водій автомобіля Ford скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Особу загиблого встановлено, це – 57-річний мешканець Волошок.На місці події слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області документує факт ДТП. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.

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