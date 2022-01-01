На Волині Ford на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Сьогодні, 6 грудня, близько 7 ранку, на перехресті доріг у села Любитів сталася смертельна аварія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
30-річний водій автомобіля Ford скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Особу загиблого встановлено, це – 57-річний мешканець Волошок.
На місці події слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області документує факт ДТП. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
30-річний водій автомобіля Ford скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Особу загиблого встановлено, це – 57-річний мешканець Волошок.
На місці події слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області документує факт ДТП. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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