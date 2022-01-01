На Волині Ford на смерть збив пішохода. ФОТО

На Волині Ford на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 6 грудня, близько 7 ранку, на перехресті доріг у села Любитів сталася смертельна аварія.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

30-річний водій автомобіля Ford скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Особу загиблого встановлено, це – 57-річний мешканець Волошок.

На місці події слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області документує факт ДТП. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
На Волині Ford на смерть збив пішохода. ФОТО
На Волині Ford на смерть збив пішохода. ФОТО

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Теги: Любитів, Волинь, ДТП
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