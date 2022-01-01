У місті на Волині затримали групу наркозбувачів

У місті на Волині затримали групу наркозбувачів
У Ковелі поліцейські затримали групу наркозбувачів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники сектору кримінальної поліції Ковельського РУП спільно із оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю в області за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури припинили злочинну діяльність двох ковельчан, які займалися незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Встановлено, що 35-річна ковельчанка та її 27-річний спільник збували психотропну речовину PVP на території Ковеля та Ковельського району. Поліцейські провели сім санкціонованих обшуків за місцем проживання, у гаражі та автомобілі фігурантів, а також їх можливих спільників.

Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження зеленого кольору зовні схожою на марихуану, пристрої для вживання наркотичних засобів із нашаруваннями білого та біло-синього кольорів, ваги, кредитні картки, мобільні телефони та інші речові докази.

Виявлене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
У місті на Волині затримали групу наркозбувачів

Слідчі оголосили двом фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Обох їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.
У місті на Волині затримали групу наркозбувачів

Триває слідство, під час якого встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочинів.
У місті на Волині затримали групу наркозбувачів

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Теги: Волинь, Ковель, наркозбувачі
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