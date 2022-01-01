Воїни волинської бригади, які лікуються в госпіталях, отримали нагороди
Сьогодні, 10:30
Напередодні Дня Збройних Сил України командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко відвідав воїнів Князівської бригади, які лікуються у шпиталях і вручив нагороди побратимам.
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Після міцних рукостискань та радості від того, що побачили свого командира, найнагальнішою для бійців була тема фронту, адже кожен з них, крім якісного лікування, найбільше зараз потребує почуватися незмінною частиною потужного колективу під назвою Князівська 14-ка.
Поранені воїни засипали питаннями командира бригади: «А як наші хлопці?», «Чи тримають оборону?», «Чи йдуть уперед?» І надзвичайно тішилися всім радісним новинам.
Полковник Олександр Охріменко привітав з Днем Збройних Сил України, побажав побратимам якнайшвидшого одужання, витримки і вже незабаром повернутися в стрій.
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Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Після міцних рукостискань та радості від того, що побачили свого командира, найнагальнішою для бійців була тема фронту, адже кожен з них, крім якісного лікування, найбільше зараз потребує почуватися незмінною частиною потужного колективу під назвою Князівська 14-ка.
Поранені воїни засипали питаннями командира бригади: «А як наші хлопці?», «Чи тримають оборону?», «Чи йдуть уперед?» І надзвичайно тішилися всім радісним новинам.
Полковник Олександр Охріменко привітав з Днем Збройних Сил України, побажав побратимам якнайшвидшого одужання, витримки і вже незабаром повернутися в стрій.
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