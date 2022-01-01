Біля пункту пропуску «Ягодин» ремонтують дорогу

Біля пункту пропуску «Ягодин» ремонтують дорогу
Волинські дорожники асфальтують 2,5 км дороги М-07 на під’їзді до пункту пропуску «Ягодин».

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Волині.

«Сьогодні дорожня техніка з’явилась ще на одній ділянці автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) неподалік міжнародного пункту пропуску «Ягодин – «Дорогуськ» через українсько-польський державний кордон. Між населеними пунктами Коцюри і Римачі на відтинку протяжністю 2,5 км укладаємо вирівнювальний шар асфальту. Дорожники працюють на лівому проїзді, що має дві смуги руху в одному напрямку (зі сторони пункту пропуску)», – йдеться у дописі.

Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Біля пункту пропуску «Ягодин» ремонтують дорогу

«Значне збільшення потоку вантажного транспорту цією автодорогою призвело до руйнування дорожнього покриття на під’їзді до пункту пропуску. Аби усунути умови, що загрожують безпеці учасників дорожнього руху, наразі асфальтуємо його в межах експлуатаційного утримання», – пояснили у Службі автомобільних доріг Волині.

Водночас на автодорозі М-07 поновлюють дорожнє покриття на майже 2-кілометровій ділянці безпосередньо перед пунктом пропуску «Ягодин» – «Дорогуськ», а також влаштовують широке укріплене узбіччя між населеними пунктами Старі Кошари і Підгородне.

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Теги: Ягодин, ремонт дороги
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