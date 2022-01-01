Біля пункту пропуску «Ягодин» ремонтують дорогу
Сьогодні, 10:55
Волинські дорожники асфальтують 2,5 км дороги М-07 на під’їзді до пункту пропуску «Ягодин».
Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Волині.
«Сьогодні дорожня техніка з’явилась ще на одній ділянці автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) неподалік міжнародного пункту пропуску «Ягодин – «Дорогуськ» через українсько-польський державний кордон. Між населеними пунктами Коцюри і Римачі на відтинку протяжністю 2,5 км укладаємо вирівнювальний шар асфальту. Дорожники працюють на лівому проїзді, що має дві смуги руху в одному напрямку (зі сторони пункту пропуску)», – йдеться у дописі.
Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
«Значне збільшення потоку вантажного транспорту цією автодорогою призвело до руйнування дорожнього покриття на під’їзді до пункту пропуску. Аби усунути умови, що загрожують безпеці учасників дорожнього руху, наразі асфальтуємо його в межах експлуатаційного утримання», – пояснили у Службі автомобільних доріг Волині.
Водночас на автодорозі М-07 поновлюють дорожнє покриття на майже 2-кілометровій ділянці безпосередньо перед пунктом пропуску «Ягодин» – «Дорогуськ», а також влаштовують широке укріплене узбіччя між населеними пунктами Старі Кошари і Підгородне.
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Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Волині.
«Сьогодні дорожня техніка з’явилась ще на одній ділянці автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) неподалік міжнародного пункту пропуску «Ягодин – «Дорогуськ» через українсько-польський державний кордон. Між населеними пунктами Коцюри і Римачі на відтинку протяжністю 2,5 км укладаємо вирівнювальний шар асфальту. Дорожники працюють на лівому проїзді, що має дві смуги руху в одному напрямку (зі сторони пункту пропуску)», – йдеться у дописі.
Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
«Значне збільшення потоку вантажного транспорту цією автодорогою призвело до руйнування дорожнього покриття на під’їзді до пункту пропуску. Аби усунути умови, що загрожують безпеці учасників дорожнього руху, наразі асфальтуємо його в межах експлуатаційного утримання», – пояснили у Службі автомобільних доріг Волині.
Водночас на автодорозі М-07 поновлюють дорожнє покриття на майже 2-кілометровій ділянці безпосередньо перед пунктом пропуску «Ягодин» – «Дорогуськ», а також влаштовують широке укріплене узбіччя між населеними пунктами Старі Кошари і Підгородне.
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