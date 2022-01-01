На Ковельщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:10
Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 6 грудня.
Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Близько 13:00 мешканці деяких громад на півночі Ковельського району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій! Це наші військові проводять вибухотехнічні роботи", - написав Погуляйко.
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Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Близько 13:00 мешканці деяких громад на півночі Ковельського району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій! Це наші військові проводять вибухотехнічні роботи", - написав Погуляйко.
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