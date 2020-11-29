«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку

«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку
26-річний молодший сержант Сергій Кримський – родом з Дніпровщини. Після травми хребта, яку отримав у бою, відновлюється в одному з медзакладів Луцька. Каже: ніколи не бачив себе в жодній іншій професії, окрім військової справи.

Суспільному боєць розповів про роль артилерії у бою та як війна змінила його уявлення про професію.

Сергій служить у реактивній батареї 81-ї окремої аеромобільної бригади заступником командира батареї з техніки та озброєння. Розповідає, що дуже пишається своїм підрозділом.

"Наша задача – приїхали і по-бистрому розвернулися, привели техніку свою до бою, нанесли вогневе ураження і поїхали. Щоб далі піхоті було легше подавляти ворога", – говорить військовий.

На початку 2022 року Сергій закінчив школу сержантів за стандартами НАТО. навчання тривало місяць. Каже, що українських військовослужбовців навчали в стислі строки, адже військові НАТО опановують цю ж програму за чотири місяці.
«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку

"Це цікаво, розвідку ведеш, тебе навчають іноземні інструктори, контролюють все, стежать за тобою, тести, тебе навчають, начитують. Щотижня здаєш екзамени і якщо не проходиш на якомусь із цих тижні, тебе відправляють в твою військову частину", – каже боєць.

Нині, на лікарняному ліжку, куди потрапив через контузію, у Сергія є час на роздуми. Каже: до повномасштабної війни бійці були готові, однак реальність від уявлень дуже відрізняється: "Готуватися – це одне, а коли це відбувається в реальності, це зовсім інше. Важко насправді. Але нічого, ми впорались, все нормально. Це ж не фільм якийсь знімають, а реальне життя. Хтось гине, отримує травми – це страшно насправді".
«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку

Найважче, говорить Сергій, було в перші тижні, коли ситуація була вкрай невизначеною. Попри усі труднощі, ворога на своїх рубежах зупинили.

Військовий говорить: усі думки нині займає якнайшвидше повернення до побратимів. На лікарняному ліжку він підтримує фізичну форму та готується за місяць повернутися в стрій.

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Теги: Волинь, військовий, лікування, госпіталь
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