У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ
Сьогодні, 09:45
У Повітряних силах не виключають, що Росія може завдати свого наступного ракетного удару вже 6 грудня.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Громадське.
«Звичайно, вони можуть повторити. По-перше, свято (День ЗСУ — ред). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10—11 жовтня, 17—18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», — сказав Ігнат.
Він додав, що удари можуть бути й в інші дні упродовж тижня: «Треба бути готовими. Уся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом».
За декілька годин після цього знову в телемарафоні Ігнат заявив, що загалом неможливо передбачити, що готують окупанти. «Можливо, є дані у нашої розвідки, коли відбудеться потенційний удар», — сказав він.
Російські війська запустили понад 70 ракет по Україні вдень 5 грудня. Більшість із них збито. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що окупанти здійснили три хвилі атак.
Внаслідок атаки загинули 4 людини, повідомив президент Зеленський. Так, у Новософіївці на Запоріжжі 2 людини загинули та ще троє поранено, зокрема дитина віком 1 рік і 10 місяців. А на Одещині госпіталізували двох людей.
Ракетний обстріл російських військ 5 грудня по Україні став вже 8-ю такою масованою атакою по Україні. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ракетних атак Росії 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Після обстрілів енергетичної інфраструктури 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.
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Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Громадське.
«Звичайно, вони можуть повторити. По-перше, свято (День ЗСУ — ред). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10—11 жовтня, 17—18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», — сказав Ігнат.
Він додав, що удари можуть бути й в інші дні упродовж тижня: «Треба бути готовими. Уся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом».
За декілька годин після цього знову в телемарафоні Ігнат заявив, що загалом неможливо передбачити, що готують окупанти. «Можливо, є дані у нашої розвідки, коли відбудеться потенційний удар», — сказав він.
Російські війська запустили понад 70 ракет по Україні вдень 5 грудня. Більшість із них збито. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що окупанти здійснили три хвилі атак.
Внаслідок атаки загинули 4 людини, повідомив президент Зеленський. Так, у Новософіївці на Запоріжжі 2 людини загинули та ще троє поранено, зокрема дитина віком 1 рік і 10 місяців. А на Одещині госпіталізували двох людей.
Ракетний обстріл російських військ 5 грудня по Україні став вже 8-ю такою масованою атакою по Україні. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ракетних атак Росії 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Після обстрілів енергетичної інфраструктури 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.
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