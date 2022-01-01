У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ

У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ
У Повітряних силах не виключають, що Росія може завдати свого наступного ракетного удару вже 6 грудня.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Громадське.

«Звичайно, вони можуть повторити. По-перше, свято (День ЗСУ — ред). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10—11 жовтня, 17—18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», — сказав Ігнат.

Він додав, що удари можуть бути й в інші дні упродовж тижня: «Треба бути готовими. Уся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом».

За декілька годин після цього знову в телемарафоні Ігнат заявив, що загалом неможливо передбачити, що готують окупанти. «Можливо, є дані у нашої розвідки, коли відбудеться потенційний удар», — сказав він.

Російські війська запустили понад 70 ракет по Україні вдень 5 грудня. Більшість із них збито. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що окупанти здійснили три хвилі атак.

Внаслідок атаки загинули 4 людини, повідомив президент Зеленський. Так, у Новософіївці на Запоріжжі 2 людини загинули та ще троє поранено, зокрема дитина віком 1 рік і 10 місяців. А на Одещині госпіталізували двох людей.

Ракетний обстріл російських військ 5 грудня по Україні став вже 8-ю такою масованою атакою по Україні. Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ракетних атак Росії 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Після обстрілів енергетичної інфраструктури 10 жовтня Україна припинила експорт електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку прикордонники здавали кров для поранених військових
Сьогодні, 10:07
«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку
Сьогодні, 09:55
У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ
Сьогодні, 09:45
ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку 6 грудня
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 09:36
ЗСУ відбили атаки росіян біля семи населених пунктів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ відбили атаки росіян біля семи населених пунктів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка
Сьогодні, 08:24
«Наши ребята выпили, хотят развлечься»: історії українок, зґвалтованих російськими окупантами. ВIДЕО «Наши ребята выпили, хотят развлечься»: історії українок, зґвалтованих російськими окупантами. ВIДЕО
Сьогодні, 07:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїни волинської бригади, які лікуються в госпіталях, отримали нагороди
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині хірурги видалили з сечового міхура пацієнта 5-сантиметровий камінь
Сьогодні, 10:17
 0
У Луцьку прикордонники здавали кров для поранених військових
Сьогодні, 10:07
 0
«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку
Сьогодні, 09:55
 0
У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8