ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 2 929 (+5) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,

▪️ артилерійських систем – 1 915 (+1) од,

▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,

▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

▪️ літаків – 281 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),

▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+61),

▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів: з початку повномасштабної війни ліквідували 92 200 російських вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 2 929 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,▪️ артилерійських систем – 1 915 (+1) од,▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,▪️ літаків – 281 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+61),▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

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