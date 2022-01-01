ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників

ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників
За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів: з початку повномасштабної війни ліквідували 92 200 російських вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 2 929 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,
▪️ артилерійських систем – 1 915 (+1) од,
▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+61),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку
Сьогодні, 09:55
У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ
Сьогодні, 09:45
ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку 6 грудня
Сьогодні, 09:24
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ У Повітряних силах не виключають повторний ракетний удар по Україні в День ЗСУ
Сьогодні, 09:45
ЗСУ відбили атаки росіян біля семи населених пунктів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ відбили атаки росіян біля семи населених пунктів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка
Сьогодні, 08:24
«Наши ребята выпили, хотят развлечься»: історії українок, зґвалтованих російськими окупантами. ВIДЕО «Наши ребята выпили, хотят развлечься»: історії українок, зґвалтованих російськими окупантами. ВIДЕО
Сьогодні, 07:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині затримали групу наркозбувачів
Сьогодні, 10:46
 0
Воїни волинської бригади, які лікуються в госпіталях, отримали нагороди
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині хірурги видалили з сечового міхура пацієнта 5-сантиметровий камінь
Сьогодні, 10:17
 0
У Луцьку прикордонники здавали кров для поранених військових
Сьогодні, 10:07
 0
«Це не фільм, а реальне життя»: історія 26-річного артилериста, який лікується у Луцьку
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8