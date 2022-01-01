ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 09:36
За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів: з початку повномасштабної війни ліквідували 92 200 російських вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 2 929 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,
▪️ артилерійських систем – 1 915 (+1) од,
▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+61),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 2 929 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5) од,
▪️ артилерійських систем – 1 915 (+1) од,
▪️ РСЗВ – 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+61),
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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