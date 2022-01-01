Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»





Про це



"Орієнтовно о 10:30 зустрічаємо Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка везе тіла Героїв на Батьківщину. Формуємо колону при в'їзді до Луцька. Збір о 10:00 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.



Волинян просять гідно зустріти загиблих Героїв - це той мінімум, який ми в силах зробити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 грудня, на на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк"."Орієнтовно о 10:30 зустрічаємо Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка везе тіла Героїв на Батьківщину. Формуємо колону при в'їзді до Луцька. Збір о 10:00 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.Волинян просять гідно зустріти загиблих Героїв - це той мінімум, який ми в силах зробити.

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