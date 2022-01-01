Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:12
Сьогодні, 6 грудня, на на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк".
"Орієнтовно о 10:30 зустрічаємо Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка везе тіла Героїв на Батьківщину. Формуємо колону при в'їзді до Луцька. Збір о 10:00 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Волинян просять гідно зустріти загиблих Героїв - це той мінімум, який ми в силах зробити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Автомайдан України, Луцьк".
"Орієнтовно о 10:30 зустрічаємо Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка везе тіла Героїв на Батьківщину. Формуємо колону при в'їзді до Луцька. Збір о 10:00 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Волинян просять гідно зустріти загиблих Героїв - це той мінімум, який ми в силах зробити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 61 ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку 6 грудня
Сьогодні, 09:24
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:12
ЗСУ відбили атаки росіян біля семи населених пунктів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
Де на Волині не буде світла 6 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 08:46
Медіа