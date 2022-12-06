Де на Волині не буде світла 6 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 08:46
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 6 грудня.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками на 5 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається. Загалом по області, як і по всій Україні дефіцит потужності.
Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень на 06.12.2022 року.
Наразі «Волиньобленерго» здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадують про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками на 5 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.
НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається. Загалом по області, як і по всій Україні дефіцит потужності.
Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень на 06.12.2022 року.
Наразі «Волиньобленерго» здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.
Нагадують про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень.
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