Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка

Романа Антонюка.



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"6 грудня, у День Збройних Сил, маємо зустріти загиблого воїна з Голоб Романа Антонюка. Орієнтовний час прибуття автомобіля з тілом - 13:00. Машина буде рухатися по вулицях Незалежності та Ткача. Підтримаймо родину та віддаймо шану солдату", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 5 грудня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 грудня Волинь зустріне загиблого воїна з Голоб, що на Ковельщині,Про це повідомляє Голобська громада "6 грудня, у День Збройних Сил, маємо зустріти загиблого воїна з Голоб Романа Антонюка. Орієнтовний час прибуття автомобіля з тілом - 13:00. Машина буде рухатися по вулицях Незалежності та Ткача. Підтримаймо родину та віддаймо шану солдату", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 5 грудня у Рожищенській громаді в останню дорогу провели 23-річного захисника Тараса Меліса

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