Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка

Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка
6 грудня Волинь зустріне загиблого воїна з Голоб, що на Ковельщині, Романа Антонюка.

Про це повідомляє Голобська громада.

"6 грудня, у День Збройних Сил, маємо зустріти загиблого воїна з Голоб Романа Антонюка. Орієнтовний час прибуття автомобіля з тілом - 13:00. Машина буде рухатися по вулицях Незалежності та Ткача. Підтримаймо родину та віддаймо шану солдату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 грудня у Рожищенській громаді в останню дорогу провели 23-річного захисника Тараса Меліса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ відбили атаки росіян біля семи населених пунктів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
Де на Волині не буде світла 6 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 08:46
Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка
Сьогодні, 08:24
«Наши ребята выпили, хотят развлечься»: історії українок, зґвалтованих російськими окупантами. ВIДЕО
Сьогодні, 07:17
Монастир УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл окупантів
Сьогодні, 06:18
Схожі новини
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність» Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
05 грудень, 14:15
На Луганщині загинув Герой з Луцька Віталій Собчук На Луганщині загинув Герой з Луцька Віталій Собчук
01 грудень, 14:27
Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ
28 листопад, 15:14
Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Газюк Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Газюк
28 листопад, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:12
 0
ЗСУ відбили атаки росіян біля семи населених пунктів на Донеччині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:57
 0
Де на Волині не буде світла 6 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 08:46
 0
Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка
Сьогодні, 08:24
 0
«Наши ребята выпили, хотят развлечься»: історії українок, зґвалтованих російськими окупантами. ВIДЕО
Сьогодні, 07:17
 0
Медіа
відео
1/8