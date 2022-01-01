Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Романа Антонюка
Сьогодні, 08:24
6 грудня Волинь зустріне загиблого воїна з Голоб, що на Ковельщині, Романа Антонюка.
Про це повідомляє Голобська громада.
"6 грудня, у День Збройних Сил, маємо зустріти загиблого воїна з Голоб Романа Антонюка. Орієнтовний час прибуття автомобіля з тілом - 13:00. Машина буде рухатися по вулицях Незалежності та Ткача. Підтримаймо родину та віддаймо шану солдату", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 5 грудня у Рожищенській громаді в останню дорогу провели 23-річного захисника Тараса Меліса.
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Про це повідомляє Голобська громада.
"6 грудня, у День Збройних Сил, маємо зустріти загиблого воїна з Голоб Романа Антонюка. Орієнтовний час прибуття автомобіля з тілом - 13:00. Машина буде рухатися по вулицях Незалежності та Ткача. Підтримаймо родину та віддаймо шану солдату", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 5 грудня у Рожищенській громаді в останню дорогу провели 23-річного захисника Тараса Меліса.
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