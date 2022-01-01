Монастир УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл окупантів





Про це Дмитро Живицький.



"Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. «Прильоти» були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під російський обстріл потрапив чоловічий монастир УПЦ МП «Глинська пустинь», що розташований у Сумській області.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. «Прильоти» були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

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