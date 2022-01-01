Монастир УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл окупантів
Сьогодні, 06:18
Під російський обстріл потрапив чоловічий монастир УПЦ МП «Глинська пустинь», що розташований у Сумській області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. «Прильоти» були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. «Прильоти» були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.
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