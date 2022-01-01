У Молдові оглянули ракету на прикордонні: вибухонебезпечних речовин немає

У Молдові оглянули ракету на прикордонні: вибухонебезпечних речовин немає
Фахівці-вибухотехніки оглянули корпус ракети, яку знайшли на прикордонні Молдови, та ще 4 її елементи, виявлені на різних ділянках. Згідно з оцінкою експертів, вибухонебезпечних речовин там немає.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови, пише Громадське.

Після спеціалізованих технічних перевірок ризики вибуху у районі знайденої ракети, біля міста Бричани, були виключені. Наразі надзвичайники Молдови допомагають спеціалістам продовжувати дослідження на місці.

Знайдені уламки ракети зібрали та відправили до Прокуратури з питань боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS).

5 грудня близько 15:15 на тлі масових російських обстрілів по Україні патруль прикордонників знайшов ракету у фруктовому саду поблизу міста Бричани, що на прикордонні Молдови. Ракету виявили, оскільки прикордонники за інструкцією посилили рівень у районі відділень Бричани та Окниця. Район, де знайшли ракету, був оточений поліцією та прикордонними патрулями.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що уточнюють інформацію про цю ракету.

«На жаль, наслідки російської агресії не вперше проявляються на території сусідніх держав. Це все відбувається тому, що ракети летять швидко, далеко, і навіть уражена ракета може потім змінювати свій курс і падати далі, ніж вона летіла», — повідомили Громадському.

А у МЗС України закликали якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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