Луцьк очищають від зовнішньої реклами: демонтують 25 білбордів

Луцьк очищають від зовнішньої реклами: демонтують 25 білбордів
У Луцьку впродовж тижня демонтують 25 білбордів, яким понад 20 років. Роботи розпочали 5 грудня на проспекті Соборності.

Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцькреклама" Олександр Ковальський.

Рішення про демонтаж 25 великогабаритних засобів зовнішньої реклами ухвалили члени виконкому Луцької міської ради 23 листопада цього року.

"Можна собі уявити, що за 20 років стається з конструкцією. Це по-перше, а по-друге, багато рекламних щитів стоять пусті, борди стоять обдерті, візуально непривабливі, а постери засмічують прилеглу територію, лежать на дорогах", – говорить Олександр Ковальський.

Луцьк очищають від зовнішньої реклами: демонтують 25 білбордів

Демонтаж бордів із зовнішньою рекламою розпочали на проспекті Соборності. Робітник Сергій каже: рекламний щит важить орієнтовно пів тонни. Демонтувати його не важко, мають з собою спеціальне обладнання. Швидко працювати заважають лише вітер та холод.
Луцьк очищають від зовнішньої реклами: демонтують 25 білбордів

Директор "Луцькреклами" каже: демонтаж білбордів на вулицях Луцька триватиме упродовж тижня. Кількість таких засобів зовнішньої реклами в місті буде зменшуватися і надалі.

Лише за останній рік в обласному центрі знесли більше сотні рекламних конструкцій, – каже Олександр Ковальський. І додає: рекламна галузь не є бюджетоутворюючою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, демонтаж, білборди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк очищають від зовнішньої реклами: демонтують 25 білбордів
Сьогодні, 02:32
Ракета, що впала у Молдові, має відношення до РФ, — секретар РНБО
Сьогодні, 01:18
6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Бавовна» в Енгельсі: добрі новини від ВолиньPost за 5 грудня
05 грудень, 23:25
Залужний про відбитий масований обстріл: «Дякуємо партнерам за надані системи ППО і ПРО»
05 грудень, 22:14
Схожі новини
У Луцьку демонтують ще 25 бігбордів У Луцьку демонтують ще 25 бігбордів
11 листопад, 15:10
Низку незаконно встановлених споруд демонтують у Луцьку Низку незаконно встановлених споруд демонтують у Луцьку
12 жовтень, 12:15
У Луцьку демонтують обмежувачі руху, які заважають проїзду спецтранспорту У Луцьку демонтують обмежувачі руху, які заважають проїзду спецтранспорту
07 жовтень, 14:26
У Луцьку знесуть 51 рекламну конструкцію У Луцьку знесуть 51 рекламну конструкцію
14 вересень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк очищають від зовнішньої реклами: демонтують 25 білбордів
Сьогодні, 02:32
 0
Ракета, що впала у Молдові, має відношення до РФ, — секретар РНБО
Сьогодні, 01:18
 0
6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Бавовна» в Енгельсі: добрі новини від ВолиньPost за 5 грудня
05 грудень, 23:25
 0
Залужний про відбитий масований обстріл: «Дякуємо партнерам за надані системи ППО і ПРО»
05 грудень, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8