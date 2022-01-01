Луцьк очищають від зовнішньої реклами: демонтують 25 білбордів





Про це розповів Олександр Ковальський.



Рішення про демонтаж 25 великогабаритних засобів зовнішньої реклами ухвалили члени виконкому Луцької міської ради 23 листопада цього року.



"Можна собі уявити, що за 20 років стається з конструкцією. Це по-перше, а по-друге, багато рекламних щитів стоять пусті, борди стоять обдерті, візуально непривабливі, а постери засмічують прилеглу територію, лежать на дорогах", – говорить Олександр Ковальський.





Демонтаж бордів із зовнішньою рекламою розпочали на проспекті Соборності. Робітник Сергій каже: рекламний щит важить орієнтовно пів тонни. Демонтувати його не важко, мають з собою спеціальне обладнання. Швидко працювати заважають лише вітер та холод.



Директор "Луцькреклами" каже: демонтаж білбордів на вулицях Луцька триватиме упродовж тижня. Кількість таких засобів зовнішньої реклами в місті буде зменшуватися і надалі.



Лише за останній рік в обласному центрі знесли більше сотні рекламних конструкцій, – каже Олександр Ковальський. І додає: рекламна галузь не є бюджетоутворюючою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку впродовж тижня демонтують 25 білбордів, яким понад 20 років. Роботи розпочали 5 грудня на проспекті Соборності.Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцькреклама"Рішення про демонтаж 25 великогабаритних засобів зовнішньої реклами ухвалили члени виконкому Луцької міської ради 23 листопада цього року."Можна собі уявити, що за 20 років стається з конструкцією. Це по-перше, а по-друге, багато рекламних щитів стоять пусті, борди стоять обдерті, візуально непривабливі, а постери засмічують прилеглу територію, лежать на дорогах", – говорить Олександр Ковальський.Демонтаж бордів із зовнішньою рекламою розпочали на проспекті Соборності. Робітниккаже: рекламний щит важить орієнтовно пів тонни. Демонтувати його не важко, мають з собою спеціальне обладнання. Швидко працювати заважають лише вітер та холод.Директор "Луцькреклами" каже: демонтаж білбордів на вулицях Луцька триватиме упродовж тижня. Кількість таких засобів зовнішньої реклами в місті буде зменшуватися і надалі.Лише за останній рік в обласному центрі знесли більше сотні рекламних конструкцій, – каже Олександр Ковальський. І додає: рекламна галузь не є бюджетоутворюючою.

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