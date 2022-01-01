6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
6 грудня – День Збройних Сил України. Загартовані в боях із російським агресором, вони щодня демонструють відвагу та мужність, доводячи, що немає такої сили, яка може здолати волю до перемоги. Ми дякуємо кожному, хто стоїть на захисті українських кордонів та єдності нашої країни.
Цей день приурочений до дати прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної Ради України.
Також день народження сьогодні святкують ведуча, журналіст Наталка Войтович, заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, заступник директора з організаційно-творчої роботи Палацу учнівської молоді Олена Балабаш, громадський активіст Дмитро Климук, та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.
6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
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Цей день приурочений до дати прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної Ради України.
Також день народження сьогодні святкують ведуча, журналіст Наталка Войтович, заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, заступник директора з організаційно-творчої роботи Палацу учнівської молоді Олена Балабаш, громадський активіст Дмитро Климук, та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.
6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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