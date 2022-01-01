Залужний про відбитий масований обстріл: «Дякуємо партнерам за надані системи ППО і ПРО»
Сьогодні, 22:14
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.
Про це повідомляє він у своєму телеграм-каналі.
"Більше 60 з понад 70 ракет, що їх противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами Повітряних Сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ, розгорнутими мобільними вогневими групами складових Сил оборони. Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над нами! Щира вдячність партнерам за надані системи ППО і ПРО", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 5 грудня Росія здійснила масований обстріл України. ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.
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Про це повідомляє він у своєму телеграм-каналі.
"Більше 60 з понад 70 ракет, що їх противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами Повітряних Сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ, розгорнутими мобільними вогневими групами складових Сил оборони. Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над нами! Щира вдячність партнерам за надані системи ППО і ПРО", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 5 грудня Росія здійснила масований обстріл України. ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.
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