Залужний про відбитий масований обстріл: «Дякуємо партнерам за надані системи ППО і ПРО»

Залужний про відбитий масований обстріл: «Дякуємо партнерам за надані системи ППО і ПРО»
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.

Про це повідомляє він у своєму телеграм-каналі.

"Більше 60 з понад 70 ракет, що їх противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами Повітряних Сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ, розгорнутими мобільними вогневими групами складових Сил оборони. Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над нами! Щира вдячність партнерам за надані системи ППО і ПРО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 грудня Росія здійснила масований обстріл України. ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.


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Теги: Росія, Україна, війна
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