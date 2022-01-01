У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:13
5 грудня загорівся автомобіль у Володимирі на вулиці Сагайдачного.
Про це пише БУГ.
5-го грудня на вулиці Сагайдачного, 5 у Володимирі близько 18:30 загорівся автомобіль марки BMW.
На місці працюють пожежники. Причину займання встановить екпертиза.
Постраждалих немає.
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Про це пише БУГ.
5-го грудня на вулиці Сагайдачного, 5 у Володимирі близько 18:30 загорівся автомобіль марки BMW.
На місці працюють пожежники. Причину займання встановить екпертиза.
Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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