У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО

У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО
5 грудня загорівся автомобіль у Володимирі на вулиці Сагайдачного.

Про це пише БУГ.

5-го грудня на вулиці Сагайдачного, 5 у Володимирі близько 18:30 загорівся автомобіль марки BMW.

На місці працюють пожежники. Причину займання встановить екпертиза.

Постраждалих немає.
У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО
У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО
У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО
У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир, пожежа
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