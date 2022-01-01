На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО

На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО
Черговий гуманітарний вантаж на звільнені території Херсонщини спрямували з Волині. Цього разу жителям Новорайської територіальної громади.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Разом із волинським бізнесом та волонтерами вдалося зібрати необхідні речі, яких потребували люди.
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО

Зокрема, водій з власної ініціативи відвіз гуманітарну допомогу своїм автомобілем.

Бізнес надав 3 тисячі цегли, 2 тонни борошна, інші продукти харчування та засоби гігієни, як для дорослих, так і для дітей.
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО

Військова адміністрація – 2,5 тонни хліба та медикаментів.
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО
На Херсонщину з Волині знову відправили допомогу. ФОТО


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Теги: Херсонщина, Волинь, гуманітарна допомога
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