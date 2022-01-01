Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 грудня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 6 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг.
У Волинському обласному центрі з гідрометеорології попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний сніг.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до 0°.
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У Волинському обласному центрі з гідрометеорології попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний сніг.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до 0°.
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