Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 грудня

У вівторок, 6 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг.У Волинському обласному центрі з гідрометеорології попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.Вітер південний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний сніг.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до 0°.