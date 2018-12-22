Стан травмованих та коментар водія вантажівки: подробиці аварії з рейсовим автобусом на Волині





Про це розповів Ігор Лащик.



В дівчини, яка сиділа на передньому сидінні автобуса, діагностували переломи обох ніг, відкриту черепно-мозкову травму та забій легень.



"Хвора перебуває на апараті ШВЛ. Поки буде вона в нас, бо її транспортувати на даний час не реально. Її стан погіршиться", – зазначив лікар-хірург.



Загалом в аварії травмувалися шестеро людей. Наразі в лікарні, окрім 18-річої дівчини, 45-річний водій та 67-річний пасажир. Їх ушпиталили в травматологію.



Суспільне розшукало водія вантажівки, в причіп якої в'їхав рейсовий автобус. За даними поліції, вантажівка на момент аварії стояла на проїжджій частині без увімкнених аварійних ліхтарів. З якою швидкістю рухався автобус – встановлюють слідчі.



Зі слів водія вантажівки Леоніда, транспорт був на дорозі через поломку. "Трубка на топливному переламалася. Все машина заглохла, а тут гідравліка, я не міг нічого зробити. Учора поїхав до Луцька трубку поки знайшов. Приїхав...", – говорить водій.



Нині рейс Луцьк-Нововолинськ через Горохів – скасовано. 6 грудня перевезення пасажирів відновиться, сказав Суспільному директор АТП Сергій Шелест і додав, що водій автобуса працює на рейсі майже десять років. Усі пасажири були застрахованими.



Як розповіла інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич, наразі відомо, що водій автобуса був тверезим. Слідчі розпочали кримінальне провадження, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан 18-річної пасажирки рейсового автобуса Луцьк-Нововолинськ, який 4 грудня в'їхав у вантажівку , стабільно важкий. Дівчина знаходиться у реанімації Горохівської багатопрофільної лікарні.Про це розповів Суспільному лікар-хірургВ дівчини, яка сиділа на передньому сидінні автобуса, діагностували переломи обох ніг, відкриту черепно-мозкову травму та забій легень."Хвора перебуває на апараті ШВЛ. Поки буде вона в нас, бо її транспортувати на даний час не реально. Її стан погіршиться", – зазначив лікар-хірург.Загалом в аварії травмувалися шестеро людей. Наразі в лікарні, окрім 18-річої дівчини, 45-річний водій та 67-річний пасажир. Їх ушпиталили в травматологію.Суспільне розшукало водія вантажівки, в причіп якої в'їхав рейсовий автобус. За даними поліції, вантажівка на момент аварії стояла на проїжджій частині без увімкнених аварійних ліхтарів. З якою швидкістю рухався автобус – встановлюють слідчі.Зі слів водія вантажівки, транспорт був на дорозі через поломку. "Трубка на топливному переламалася. Все машина заглохла, а тут гідравліка, я не міг нічого зробити. Учора поїхав до Луцька трубку поки знайшов. Приїхав...", – говорить водій.Нині рейс Луцьк-Нововолинськ через Горохів – скасовано. 6 грудня перевезення пасажирів відновиться, сказав Суспільному директор АТПі додав, що водій автобуса працює на рейсі майже десять років. Усі пасажири були застрахованими.Як розповіла інспекторка Нацполіції Волині, наразі відомо, що водій автобуса був тверезим. Слідчі розпочали кримінальне провадження, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

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