Стан травмованих та коментар водія вантажівки: подробиці аварії з рейсовим автобусом на Волині

Стан травмованих та коментар водія вантажівки: подробиці аварії з рейсовим автобусом на Волині
Стан 18-річної пасажирки рейсового автобуса Луцьк-Нововолинськ, який 4 грудня в'їхав у вантажівку, стабільно важкий. Дівчина знаходиться у реанімації Горохівської багатопрофільної лікарні.

Про це розповів Суспільному лікар-хірург Ігор Лащик.

В дівчини, яка сиділа на передньому сидінні автобуса, діагностували переломи обох ніг, відкриту черепно-мозкову травму та забій легень.

"Хвора перебуває на апараті ШВЛ. Поки буде вона в нас, бо її транспортувати на даний час не реально. Її стан погіршиться", – зазначив лікар-хірург.
Стан травмованих та коментар водія вантажівки: подробиці аварії з рейсовим автобусом на Волині

Загалом в аварії травмувалися шестеро людей. Наразі в лікарні, окрім 18-річої дівчини, 45-річний водій та 67-річний пасажир. Їх ушпиталили в травматологію.

Суспільне розшукало водія вантажівки, в причіп якої в'їхав рейсовий автобус. За даними поліції, вантажівка на момент аварії стояла на проїжджій частині без увімкнених аварійних ліхтарів. З якою швидкістю рухався автобус – встановлюють слідчі.
Стан травмованих та коментар водія вантажівки: подробиці аварії з рейсовим автобусом на Волині

Зі слів водія вантажівки Леоніда, транспорт був на дорозі через поломку. "Трубка на топливному переламалася. Все машина заглохла, а тут гідравліка, я не міг нічого зробити. Учора поїхав до Луцька трубку поки знайшов. Приїхав...", – говорить водій.

Нині рейс Луцьк-Нововолинськ через Горохів – скасовано. 6 грудня перевезення пасажирів відновиться, сказав Суспільному директор АТП Сергій Шелест і додав, що водій автобуса працює на рейсі майже десять років. Усі пасажири були застрахованими.

Як розповіла інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич, наразі відомо, що водій автобуса був тверезим. Слідчі розпочали кримінальне провадження, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

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Теги: Волинь, автобус, ДТП
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