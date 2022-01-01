«Бавовна» в Енгельсі: добрі новини від ВолиньPost за 5 грудня

Сьогодні ворог знову намагався атакувати нашу країну, утім українські захисники блискавично боронили небо і відбили низку ракет! Дякуємо!А ще цього дня, 5 грудня, професійне свято відзначає друга армія України – волонтери. А ЗСУ, вочевидь, вирішили ще вранці подарувати букет «бавовни» у російському Енгельсі. І це – не єдина добра новина.Як би складно не було – тримаймося! Піднімаємо бойовий дух традиційною підбіркою добра:Шаман із СШАчи не щодня молиться неподалік Шацьких озер. Він переконаний: ритуал «Агніхотра» може допомогти усьому світу. Це вогняний ритуал, який ще з давніх-давен на сході чи на заході сонця проводили індуси. Аби розвести полум'я, потрібні особливі інгредієнти.«У перший же день, коли я провів обряд на Прип'яті й кинув попіл у воду, підiрвали Кримський міст», – стверджує він.І це не збіг обставин – переконаний Енді, а відтак свої ритуали біля Прип'яті задля Перемоги України продовжує.Серед відповідей на питання "Якою мовою ви думаєте чи спілкуєтесь?" досі є багато російської, а відсоток використання української мови в побуті лише незначно збільшився.Однак суттєво збільшилася самоідентифікація українців за мовною ознакою – 76 – 80 відсотків українців вважають українську мову рідною при тому, що лише половина розмовляє нею вдома. Для порівняння – ще декілька років тому до 40 відсотків громадян рідною називали саме російську.Так само суттєві зміни помітні і в питанні державної мови. Так, зараз 86 – 90 відсотків населення вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Лише якісь 3 відсотки кажуть, що російську потрібно зробити другою державною, хоча не так давно за це виступали близько 25 відсотків.Художники-реставратори науково-дослідного реставраційного центру оглянули царські врата "Древо Єсея" у Музеї волинської ікони та оновили його навершя.Бляшанки, віск та картон, які зазвичай потрапляють на смітник, у Баївський ліцей везуть звідусіль. Тут із цих матеріалів виготовляють окопні свічки для українських захисників.Школярі разом з педагогоммайструють вироби на уроках трудового навчання і передають місцевим волонтерам, аби ті доставили на передову.І про добру статистику. З початку повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ ліквідували приблизно 91 540 російських солдатів.▪️ танки — 2 924 (+2 за вчора);▪️ бойові броньовані машини — 5 900 (+8);▪️ артилерійські системи — 1 914 (+6);▪️ реактивних систем залпового вогню — 395;▪️ засоби протиповітряної оборони — 211 (+1);▪️ літаки — 281;▪️ гелікоптери — 264 (+1);▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 582 (+9);▪️ крилаті ракети — 531;▪️ кораблі /катери — 16;▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4 497 (+18);▪️ спеціальна техніка — 163.Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300."В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів радник мера Маріуполяу понеділок, 5 грудня."Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть: пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" - написав речник Повітряних сил ЗСУ