«Бавовна» в Енгельсі: добрі новини від ВолиньPost за 5 грудня
Сьогодні, 23:25
Сьогодні ворог знову намагався атакувати нашу країну, утім українські захисники блискавично боронили небо і відбили низку ракет! Дякуємо!
А ще цього дня, 5 грудня, професійне свято відзначає друга армія України – волонтери. А ЗСУ, вочевидь, вирішили ще вранці подарувати букет «бавовни» у російському Енгельсі. І це – не єдина добра новина.
Як би складно не було – тримаймося! Піднімаємо бойовий дух традиційною підбіркою добра:
На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Шаман із США Енді Топел чи не щодня молиться неподалік Шацьких озер. Він переконаний: ритуал «Агніхотра» може допомогти усьому світу. Це вогняний ритуал, який ще з давніх-давен на сході чи на заході сонця проводили індуси. Аби розвести полум'я, потрібні особливі інгредієнти.
«У перший же день, коли я провів обряд на Прип'яті й кинув попіл у воду, підiрвали Кримський міст», – стверджує він.
І це не збіг обставин – переконаний Енді, а відтак свої ритуали біля Прип'яті задля Перемоги України продовжує.
«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
Серед відповідей на питання "Якою мовою ви думаєте чи спілкуєтесь?" досі є багато російської, а відсоток використання української мови в побуті лише незначно збільшився.
Однак суттєво збільшилася самоідентифікація українців за мовною ознакою – 76 – 80 відсотків українців вважають українську мову рідною при тому, що лише половина розмовляє нею вдома. Для порівняння – ще декілька років тому до 40 відсотків громадян рідною називали саме російську.
Так само суттєві зміни помітні і в питанні державної мови. Так, зараз 86 – 90 відсотків населення вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Лише якісь 3 відсотки кажуть, що російську потрібно зробити другою державною, хоча не так давно за це виступали близько 25 відсотків.
Реставратори з Києва відновлять старовинні царські врата з Волині. ФОТО
Художники-реставратори науково-дослідного реставраційного центру оглянули царські врата "Древо Єсея" у Музеї волинської ікони та оновили його навершя.
Волинські школярі на уроках виготовляють окопні свічки. ФОТО
Бляшанки, віск та картон, які зазвичай потрапляють на смітник, у Баївський ліцей везуть звідусіль. Тут із цих матеріалів виготовляють окопні свічки для українських захисників.
Школярі разом з педагогом Андрієм Никоньчуком майструють вироби на уроках трудового навчання і передають місцевим волонтерам, аби ті доставили на передову.
ЗСУ за добу ліквідували ще 540 окупантів, а з початку повномасшабного вторгнення – понад 91 тисячу російських вояк
І про добру статистику. З початку повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ ліквідували приблизно 91 540 російських солдатів.
ВТРАТИ РОСІЇ:
▪️ танки — 2 924 (+2 за вчора);
▪️ бойові броньовані машини — 5 900 (+8);
▪️ артилерійські системи — 1 914 (+6);
▪️ реактивних систем залпового вогню — 395;
▪️ засоби протиповітряної оборони — 211 (+1);
▪️ літаки — 281;
▪️ гелікоптери — 264 (+1);
▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 582 (+9);
▪️ крилаті ракети — 531;
▪️ кораблі /катери — 16;
▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4 497 (+18);
▪️ спеціальна техніка — 163.
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі
Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.
"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у понеділок, 5 грудня.
У Росії – вибух на військовому аеродромі в Енгельсі: пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці
"Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть: пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" - написав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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А ще цього дня, 5 грудня, професійне свято відзначає друга армія України – волонтери. А ЗСУ, вочевидь, вирішили ще вранці подарувати букет «бавовни» у російському Енгельсі. І це – не єдина добра новина.
Як би складно не було – тримаймося! Піднімаємо бойовий дух традиційною підбіркою добра:
На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Шаман із США Енді Топел чи не щодня молиться неподалік Шацьких озер. Він переконаний: ритуал «Агніхотра» може допомогти усьому світу. Це вогняний ритуал, який ще з давніх-давен на сході чи на заході сонця проводили індуси. Аби розвести полум'я, потрібні особливі інгредієнти.
«У перший же день, коли я провів обряд на Прип'яті й кинув попіл у воду, підiрвали Кримський міст», – стверджує він.
І це не збіг обставин – переконаний Енді, а відтак свої ритуали біля Прип'яті задля Перемоги України продовжує.
«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
Серед відповідей на питання "Якою мовою ви думаєте чи спілкуєтесь?" досі є багато російської, а відсоток використання української мови в побуті лише незначно збільшився.
Однак суттєво збільшилася самоідентифікація українців за мовною ознакою – 76 – 80 відсотків українців вважають українську мову рідною при тому, що лише половина розмовляє нею вдома. Для порівняння – ще декілька років тому до 40 відсотків громадян рідною називали саме російську.
Так само суттєві зміни помітні і в питанні державної мови. Так, зараз 86 – 90 відсотків населення вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Лише якісь 3 відсотки кажуть, що російську потрібно зробити другою державною, хоча не так давно за це виступали близько 25 відсотків.
Реставратори з Києва відновлять старовинні царські врата з Волині. ФОТО
Художники-реставратори науково-дослідного реставраційного центру оглянули царські врата "Древо Єсея" у Музеї волинської ікони та оновили його навершя.
Волинські школярі на уроках виготовляють окопні свічки. ФОТО
Бляшанки, віск та картон, які зазвичай потрапляють на смітник, у Баївський ліцей везуть звідусіль. Тут із цих матеріалів виготовляють окопні свічки для українських захисників.
Школярі разом з педагогом Андрієм Никоньчуком майструють вироби на уроках трудового навчання і передають місцевим волонтерам, аби ті доставили на передову.
ЗСУ за добу ліквідували ще 540 окупантів, а з початку повномасшабного вторгнення – понад 91 тисячу російських вояк
І про добру статистику. З початку повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ ліквідували приблизно 91 540 російських солдатів.
ВТРАТИ РОСІЇ:
▪️ танки — 2 924 (+2 за вчора);
▪️ бойові броньовані машини — 5 900 (+8);
▪️ артилерійські системи — 1 914 (+6);
▪️ реактивних систем залпового вогню — 395;
▪️ засоби протиповітряної оборони — 211 (+1);
▪️ літаки — 281;
▪️ гелікоптери — 264 (+1);
▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 582 (+9);
▪️ крилаті ракети — 531;
▪️ кораблі /катери — 16;
▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4 497 (+18);
▪️ спеціальна техніка — 163.
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі
Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.
"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у понеділок, 5 грудня.
У Росії – вибух на військовому аеродромі в Енгельсі: пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці
"Хлопок на аеродромі Енгельс. Пишуть: пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" - написав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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