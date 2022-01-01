«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови





Про це пише



Тобто все менше людей, принаймні у публічному просторі, обирають розмовляти саме нею. Про це розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.



За його словами, зараз говорити російською мовою стає соромно. Багато людей цього не бачать і не розуміють, але це все ж відчувається у розмові, наприклад, з незнайомцями на вулиці, в магазині чи ще десь. І цей процес, ймовірно, вже незворотній.



"Ці люди починають притишувати свою російську, це вже перша ознака, що тобі соромно за свою мову", – вважає Антипович.



Він пояснив, що серед відповідей на питання "Якою мовою ви думаєте чи спілкуєтесь?" досі є багато російської, а відсоток використання української мови в побуті лише незначно збільшився.



Однак суттєво збільшилася самоідентифікація українців за мовною ознакою – 76 – 80 відсотків українців вважають українську мову рідною при тому, що лише половина розмовляє нею вдома. Для порівняння – ще декілька років тому до 40 відсотків громадян рідною називали саме російську.



Так само суттєві зміни помітні і в питанні державної мови. Так, зараз 86 – 90 відсотків населення вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Лише якісь 3 відсотки кажуть, що російську потрібно зробити другою державною, хоча не так давно за це виступали близько 25 відсотків.



Соціолог наголосив – уже 40 відсотків українців, які спілкувалися вдома російською або ж двома мовами, зараз користуються українською мовою або на постійній основі, або подекуди, але частіше. А це – величезні цифри та тектонічні зміни в нашому суспільстві.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком повномасштабної війни чимало українців, які раніше спілкувалися переважно або виключно російською мовою, перейшли на українську, аби мати з окупантами якомога менше спільного.Про це пише 24 канал. Тобто все менше людей, принаймні у публічному просторі, обирають розмовляти саме нею. Про це розповів директор соціологічної групи "Рейтинг"За його словами, зараз говорити російською мовою стає соромно. Багато людей цього не бачать і не розуміють, але це все ж відчувається у розмові, наприклад, з незнайомцями на вулиці, в магазині чи ще десь. І цей процес, ймовірно, вже незворотній."Ці люди починають притишувати свою російську, це вже перша ознака, що тобі соромно за свою мову", – вважає Антипович.Він пояснив, що серед відповідей на питання "Якою мовою ви думаєте чи спілкуєтесь?" досі є багато російської, а відсоток використання української мови в побуті лише незначно збільшився.Однак суттєво збільшилася самоідентифікація українців за мовною ознакою –українців вважають українську мову рідною при тому, що лише половина розмовляє нею вдома. Для порівняння – ще декілька років тому до 40 відсотків громадян рідною називали саме російську.Так само суттєві зміни помітні і в питанні державної мови. Так, заразнаселення вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Лише якісь 3 відсотки кажуть, що російську потрібно зробити другою державною, хоча не так давно за це виступали близько 25 відсотків.Соціолог наголосив – ужеукраїнців, які спілкувалися вдома російською або ж двома мовами, зараз користуються українською мовою або на постійній основі, або подекуди, але частіше. А це – величезні цифри та тектонічні зміни в нашому суспільстві.

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