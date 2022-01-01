«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови

«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
З початком повномасштабної війни чимало українців, які раніше спілкувалися переважно або виключно російською мовою, перейшли на українську, аби мати з окупантами якомога менше спільного.

Про це пише 24 канал.

Тобто все менше людей, принаймні у публічному просторі, обирають розмовляти саме нею. Про це розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами, зараз говорити російською мовою стає соромно. Багато людей цього не бачать і не розуміють, але це все ж відчувається у розмові, наприклад, з незнайомцями на вулиці, в магазині чи ще десь. І цей процес, ймовірно, вже незворотній.

"Ці люди починають притишувати свою російську, це вже перша ознака, що тобі соромно за свою мову", – вважає Антипович.

Він пояснив, що серед відповідей на питання "Якою мовою ви думаєте чи спілкуєтесь?" досі є багато російської, а відсоток використання української мови в побуті лише незначно збільшився.

Однак суттєво збільшилася самоідентифікація українців за мовною ознакою – 76 – 80 відсотків українців вважають українську мову рідною при тому, що лише половина розмовляє нею вдома. Для порівняння – ще декілька років тому до 40 відсотків громадян рідною називали саме російську.

Так само суттєві зміни помітні і в питанні державної мови. Так, зараз 86 – 90 відсотків населення вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Лише якісь 3 відсотки кажуть, що російську потрібно зробити другою державною, хоча не так давно за це виступали близько 25 відсотків.

Соціолог наголосив – уже 40 відсотків українців, які спілкувалися вдома російською або ж двома мовами, зараз користуються українською мовою або на постійній основі, або подекуди, але частіше. А це – величезні цифри та тектонічні зміни в нашому суспільстві.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: українська мова, російська мова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
Сьогодні, 06:11
З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців
Сьогодні, 05:45
90% населення світу має імунітет до коронавірусу
Сьогодні, 04:27
На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
Росіяни використали хімічну зброю в Україні
Сьогодні, 01:55
Схожі новини
Де в школах України досі вчать російську мову та літературу Де в школах України досі вчать російську мову та літературу
24 листопад, 02:24
У Києві оштрафували доцента вишу через викладання недержавною мовою У Києві оштрафували доцента вишу через викладання недержавною мовою
17 жовтень, 20:22
Слухають пісні, читають вірші та діляться рецептами: у місті на Волині відновили курси вивчення української мови Слухають пісні, читають вірші та діляться рецептами: у місті на Волині відновили курси вивчення української мови
25 вересень, 21:18
У храмі на Волині вперше молилися українською мовою У храмі на Волині вперше молилися українською мовою
07 вересень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Говорити російською тепер соромно»: нові опитування про ставлення українців до мови
Сьогодні, 06:11
 0
З лютого до Росії депортували майже 3 мільйони українців
Сьогодні, 05:45
 0
90% населення світу має імунітет до коронавірусу
Сьогодні, 04:27
 0
На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
 0
Росіяни використали хімічну зброю в Україні
Сьогодні, 01:55
 0
Медіа
відео
1/8