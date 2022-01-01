На Світязі молиться шаман зі США. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
Шаман із США Енді Топел чи не щодня молиться неподалік Шацьких озер. Він переконаний: ритуал «Агніхотра» може допомогти усьому світу. Це вогняний ритуал, який ще з давніх-давен на сході чи на заході сонця проводили індуси. Аби розвести полум'я, потрібні особливі інгредієнти.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, – пише ВСН.
Інгредієнти Енді розпалює у спеціальному мідному котлі, що має форму піраміди. В процесі ритуалу читає мантри й називає це медитацією.
Енді впевнений, що повномасштабна війна в Україні – це результат вибуху на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році, тому свій обряд він проводить на витоку Прип'яті. Мовляв, забруднене повітря – забруднена свідомість. Енді зізнається: хотів потрапити в саму Чорнобильську зону.
«Вторглася росія, і я скасував свої плани їхати туди. Але після невеликих досліджень мені вдалося знайти це місце. Тут Прип'ять починається...», – каже Енді Топел.
Тож вирішив, що звідси допомагати українцям ще краще. Прип'ять протікає через значну частину прикордонних територій на півдні Білорусі, біля Чорнобильської атомної електростанції, а потім впадає в Дніпро, що продовжує залишатися центром багатьох ключових подій у російській військовій агресії в Україні.
«У перший же день, коли я провів обряд на Прип'яті й кинув попіл у воду, підiрвали Кримський міст», – стверджує він.
І це не збіг обставин – переконаний Енді, а відтак свої ритуали біля Прип'яті задля Перемоги України продовжує. Американець розуміє, що чимало людей його погляди і ритуали не поділяють. Та й без казусів не обійшлося – пастух із коровами, що проходив поряд під час обряду, якось сприйняв його за шпигуна.
«He angrily...Він агресивно сказав: "Йди зі мною" і ми ще два кілометри йшли вздовж річки, й врешті він привів мене до військової частини...Я був трохи наляканий, але водночас це було захоплююче – я познайомився з українськими військовими. Поки чекали командира частини, військові пригощали чаєм із печивом. А коли начальник прийшов – зробили спільне фото і Енді відпустили. Він сказав так, продовжуй це робити», – пригадує він.
Енді і не припиняє. Каже: звільнити Херсон українцям, а США та росії – сісти за стіл переговорів після кількамісячної перерви допомогли саме його ритуали. Вони, переконаний, рятуватимуть світ й надалі.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, – пише ВСН.
Інгредієнти Енді розпалює у спеціальному мідному котлі, що має форму піраміди. В процесі ритуалу читає мантри й називає це медитацією.
Енді впевнений, що повномасштабна війна в Україні – це результат вибуху на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році, тому свій обряд він проводить на витоку Прип'яті. Мовляв, забруднене повітря – забруднена свідомість. Енді зізнається: хотів потрапити в саму Чорнобильську зону.
«Вторглася росія, і я скасував свої плани їхати туди. Але після невеликих досліджень мені вдалося знайти це місце. Тут Прип'ять починається...», – каже Енді Топел.
Тож вирішив, що звідси допомагати українцям ще краще. Прип'ять протікає через значну частину прикордонних територій на півдні Білорусі, біля Чорнобильської атомної електростанції, а потім впадає в Дніпро, що продовжує залишатися центром багатьох ключових подій у російській військовій агресії в Україні.
«У перший же день, коли я провів обряд на Прип'яті й кинув попіл у воду, підiрвали Кримський міст», – стверджує він.
І це не збіг обставин – переконаний Енді, а відтак свої ритуали біля Прип'яті задля Перемоги України продовжує. Американець розуміє, що чимало людей його погляди і ритуали не поділяють. Та й без казусів не обійшлося – пастух із коровами, що проходив поряд під час обряду, якось сприйняв його за шпигуна.
«He angrily...Він агресивно сказав: "Йди зі мною" і ми ще два кілометри йшли вздовж річки, й врешті він привів мене до військової частини...Я був трохи наляканий, але водночас це було захоплююче – я познайомився з українськими військовими. Поки чекали командира частини, військові пригощали чаєм із печивом. А коли начальник прийшов – зробили спільне фото і Енді відпустили. Він сказав так, продовжуй це робити», – пригадує він.
Енді і не припиняє. Каже: звільнити Херсон українцям, а США та росії – сісти за стіл переговорів після кількамісячної перерви допомогли саме його ритуали. Вони, переконаний, рятуватимуть світ й надалі.
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