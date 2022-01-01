ЗСУ за добу ліквідували ще 540 окупантів, а з початку повномасшабного вторгнення – понад 91 тисячу російських вояк





Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.



ВТРАТИ РОСІЇ:



▪️ танки — 2 924 (+2 за вчора);

▪️ бойові броньовані машини — 5 900 (+8);

▪️ артилерійські системи — 1 914 (+6);

▪️ реактивних систем залпового вогню — 395;

▪️ засоби протиповітряної оборони — 211 (+1);

▪️ літаки — 281;

▪️ гелікоптери — 264 (+1);

▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 582 (+9);

▪️ крилаті ракети — 531;

▪️ кораблі /катери — 16;

▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4 497 (+18);

▪️ спеціальна техніка — 163.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ ліквідували приблизно 91 540 російських солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.▪️ танки — 2 924 (+2 за вчора);▪️ бойові броньовані машини — 5 900 (+8);▪️ артилерійські системи — 1 914 (+6);▪️ реактивних систем залпового вогню — 395;▪️ засоби протиповітряної оборони — 211 (+1);▪️ літаки — 281;▪️ гелікоптери — 264 (+1);▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 582 (+9);▪️ крилаті ракети — 531;▪️ кораблі /катери — 16;▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4 497 (+18);▪️ спеціальна техніка — 163.

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