ЗСУ за добу ліквідували ще 540 окупантів, а з початку повномасшабного вторгнення – понад 91 тисячу російських вояк

ЗСУ за добу ліквідували ще 540 окупантів, а з початку повномасшабного вторгнення – понад 91 тисячу російських вояк
З початку повномасштабної війни РФ проти України ЗСУ ліквідували приблизно 91 540 російських солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

ВТРАТИ РОСІЇ:

▪️ танки — 2 924 (+2 за вчора);
▪️ бойові броньовані машини — 5 900 (+8);
▪️ артилерійські системи — 1 914 (+6);
▪️ реактивних систем залпового вогню — 395;
▪️ засоби протиповітряної оборони — 211 (+1);
▪️ літаки — 281;
▪️ гелікоптери — 264 (+1);
▪️ безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 582 (+9);
▪️ крилаті ракети — 531;
▪️ кораблі /катери — 16;
▪️ автомобільна техніка та автоцистерни — 4 497 (+18);
▪️ спеціальна техніка — 163.

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Теги: Росія, Україна, війна
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