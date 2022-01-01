Ракета, що впала у Молдові, має відношення до РФ, — секретар РНБО

Олексій Данілов в ефірі телемарафону Суспільного зазначив, що



Про це пише



"Це говорить про їхню фаховість та про те, що партнери допомагають більше нам сучасними засобами боротьби, роблять велику роботу в нашій спільній справі перемоги над ворогом", — зазначив представник РНБО.



Данілов розповів, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ постраждали об’єкти критичної інфраструктури, які належать до енергетичних об’єктів.



"Ворог не змінює в цьому випадку свою тактику. Він хоче нас заморозити. І в них нічого не вийде. Я впевнений, що наші фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час саме цих обстрілів. Будуть невеликі проблеми, що стосується Одеської області. По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. Більше того, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання", — говорить секретар РНБО.



За його словами, кількість ракет в РФ не збільшується і з 24 лютого їх обсяг зменшується. Всі уламки досліджують фахівці, які роблять аналітичні висновки.



"Ми розраховували 4-5 потужних атак, ми не казали 2-3. Потужна атака, ми вважаємо, по 100-110 ракет, як було до цього, якщо ворог не отримує з тих країн, з якими він зараз веде перемовини, додаткових ракет для цих обстрілів. Те, що стосується ракет, у ворога їх не збільшується", — зазначив Олексій Данілов.



Російські військові 5 грудня завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОв ефірі телемарафону Суспільного зазначив, що ракета, яка впала на території Молдови має відношення до РФ . Він також додав, що кількість ракет, які збиває українська ППО, збільшується.Про це пише Суспільне "Це говорить про їхню фаховість та про те, що партнери допомагають більше нам сучасними засобами боротьби, роблять велику роботу в нашій спільній справі перемоги над ворогом", — зазначив представник РНБО.Данілов розповів, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ постраждали об’єкти критичної інфраструктури, які належать до енергетичних об’єктів."Ворог не змінює в цьому випадку свою тактику. Він хоче нас заморозити. І в них нічого не вийде. Я впевнений, що наші фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час саме цих обстрілів. Будуть невеликі проблеми, що стосується Одеської області. По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. Більше того, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання", — говорить секретар РНБО.За його словами, кількість ракет в РФ не збільшується і з 24 лютого їх обсяг зменшується. Всі уламки досліджують фахівці, які роблять аналітичні висновки."Ми розраховували 4-5 потужних атак, ми не казали 2-3. Потужна атака, ми вважаємо, по 100-110 ракет, як було до цього, якщо ворог не отримує з тих країн, з якими він зараз веде перемовини, додаткових ракет для цих обстрілів. Те, що стосується ракет, у ворога їх не збільшується", — зазначив Олексій Данілов.Російські військові 5 грудня завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, запустивши понад 70 ракет . Українське ППО збило понад 60 з них. Було зафіксоване влучання в енергооб'єкти в трьох областях — у Київській, Вінницькій та Одеській, внаслідок чого в деяких регіонах виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням.

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