Російська атака: на території Молдови впала ракета

Російська атака: на території Молдови впала ракета
У ході російської ракетної атаки в Україні 5 грудня впала ракета на території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.md.

За даними місцевого Міністерства внутрішніх справ, ракета впала біля міста Бричани. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції.

"Район, де було виявлено ракету, було оточено поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби", - йдеться у повідомленні.

Молдавські силовики додали, що посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі країни у зв'язку з російськими ударами по Україні.

Зазначимо, Бричани знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю.

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Теги: Молдова, російська ракета
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