Російська атака: на території Молдови впала ракета
Сьогодні, 16:03
У ході російської ракетної атаки в Україні 5 грудня впала ракета на території Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.md.
За даними місцевого Міністерства внутрішніх справ, ракета впала біля міста Бричани. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції.
"Район, де було виявлено ракету, було оточено поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби", - йдеться у повідомленні.
Молдавські силовики додали, що посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі країни у зв'язку з російськими ударами по Україні.
Зазначимо, Бричани знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.md.
За даними місцевого Міністерства внутрішніх справ, ракета впала біля міста Бричани. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції.
"Район, де було виявлено ракету, було оточено поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби", - йдеться у повідомленні.
Молдавські силовики додали, що посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі країни у зв'язку з російськими ударами по Україні.
Зазначимо, Бричани знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна заготовила рекордний запас паливної деревини
Сьогодні, 16:35
«Укренерго» підтвердило влучання ракет у критичну інфраструктуру
Сьогодні, 16:14
Російська атака: на території Молдови впала ракета
Сьогодні, 16:03
Луцький ЦНАП більше не прийматиме документи на деякі послуги
Сьогодні, 15:27
Медіа