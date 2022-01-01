США перепрограмували установки HIMARS, щоб Україна не могла запускати ракети по Росії, – WSJ

США перепрограмували установки HIMARS, щоб Україна не могла запускати ракети по Росії, – WSJ
Сполучені Штати перепрограмували свої реактивні системи залпового вогню HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використати для обстрілу далекобійними ракетами по території Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців США, повідомляє Громадське.

Як зазначає видання, в Адміністрації президента Джо Байдена кажуть, що це запобіжний захід для зменшення ризику війни Вашингтона з москвою.

Від червня США передали Україні 20 систем HIMARS та велику кількість ракет до них із дальністю в майже 80 кілометрів. ЗСУ використовують їх для ударів по російських складах боєприпасів та палива, а також командних пунктах і базах зберігання техніки на окупованих територіях.

Але передані Україні установки мають унікальну функцію, яка не дозволяє їм стати ще більш потужними бойовими системами, зазначає видання. За словами представників США, у Пентагоні модифікували ці HIMARS, щоб вони не могли запускати ракети великої дальності, наприклад, ATACMS, які можуть летіти на 300 кілометрів.

США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. Але модифікації гарантують, що Україна не зможе використовувати американські установки HIMARS для стрільби цими ракетами, навіть якщо Київ придбає їх в інших країн. Також Україна не зможе використовувати ці системи для стрільби іншими типами ракет більшої дальності.

WSJ пише, що ці нерозголошені модифікації відображають побоювання американських посадовців щодо того, що Україна може перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території росії зі зброї, наданої Штатами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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