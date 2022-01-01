«Наши ребята выпили, хотят развлечься»: історії українок, зґвалтованих російськими окупантами. ВIДЕО
Сьогодні, 07:17
Журналістка Яніна Соклова записала розповіді українських жінок, які були зґвалтовані російськими окупантами.
Фільм опубліковано на ютуб-каналі Яніни Соколової, передає Цензор.НЕТ.
"Фільм "Чисте зло" - про двох жінок. Вони пережили сексуальне насилля від російських окупантів під час спроби РФ загарбати частини Донбасу та Київської області. Ці свідчення стануть додатком для суду в Гаазі над російськими нелюдами. Таких жінок, як Аліса та Вікторія,- тисячі. Світ має побачити, як зараз у центрі Європи відбувається геноцид українського народу", - йдеться в описі фільму.
"Психологічно і емоційно це найскладніший проект, який ми коли-небудь знімали. Але я хочу, щоб ви це побачили. І додивилися наш фільм до кінця. В ньому історії двух українських жінок. Різного віку, регіону проживання, соціального статусу і освіти. Об’єднує українок одне : вони пережили сексуальне насилля, яке вчинили російські солдати. Ми зняли чергові докази для Гааги. Геноцид українського народу у 21 столітті у центрі Європи.
Я дякую нашим героїням Алісі і Вікторії за довіру, силу і мужність говорити про те пекло, яке вони пережили. І закликаю інших жінок, які пережили насильство з боку ворога не мовчати. Говоріть, не мовчіть. Ці зухвалі злочинці мають бути покарані. І будуть покарані. Рано чи пізно", - розповіла Соколова.
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Фільм опубліковано на ютуб-каналі Яніни Соколової, передає Цензор.НЕТ.
"Фільм "Чисте зло" - про двох жінок. Вони пережили сексуальне насилля від російських окупантів під час спроби РФ загарбати частини Донбасу та Київської області. Ці свідчення стануть додатком для суду в Гаазі над російськими нелюдами. Таких жінок, як Аліса та Вікторія,- тисячі. Світ має побачити, як зараз у центрі Європи відбувається геноцид українського народу", - йдеться в описі фільму.
"Психологічно і емоційно це найскладніший проект, який ми коли-небудь знімали. Але я хочу, щоб ви це побачили. І додивилися наш фільм до кінця. В ньому історії двух українських жінок. Різного віку, регіону проживання, соціального статусу і освіти. Об’єднує українок одне : вони пережили сексуальне насилля, яке вчинили російські солдати. Ми зняли чергові докази для Гааги. Геноцид українського народу у 21 столітті у центрі Європи.
Я дякую нашим героїням Алісі і Вікторії за довіру, силу і мужність говорити про те пекло, яке вони пережили. І закликаю інших жінок, які пережили насильство з боку ворога не мовчати. Говоріть, не мовчіть. Ці зухвалі злочинці мають бути покарані. І будуть покарані. Рано чи пізно", - розповіла Соколова.
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