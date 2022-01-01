У Луцьку прикордонники здавали кров для поранених військових





Як розповів Василь Салівончик, агітує здавати кров на потреби армії усіх військових. Говорить: став донором в цій акції 49 раз.



"Коли здаєш кров, я по собі відчував, перші два тижні підйом життєвих сил. Життєвий тонус такий доволі потужний і нам для служби це допомагає", – сказав прикордонник.



Долучилася до акції прикордонниця Юлія Повшук, щоб допомогти військовим, які отримали поранення в бою. Додає: стала доноркою вдруге.



"Моя кров може комусь допомогти. Якщо я там не можу чимось допомогти, то хоч якось допоможу. Взагалі нічого не боялася, треба значить треба", – розповіла військова.



Військовослужбовець Микола Гнатюк – донор із багаторічним стажем. На рахунку, каже, має 130 літрів зданої крові.



"Вперше здавав 1978 році, а всього здав я 270 разів. Для свого здоров’я і для людей. Втрати крові на полях бою великі і її треба чимось поповнювати", – говорить прикордонник.



Зі слів лікаря-терапевта Вадима Шепшелея, донором може бути здорова людина, яка не вживала за останні два тижні ліки та своєчасно підготувалася до здачі крові.



"Потрібно два дні не вживати алкоголь, жирного, смаженого. Також молочного не вживати 24 години. Зранку легкий сніданок: ми рекомендуємо солодкий чай з булкою і хороший настрій", – говорить медик.



За дев’ять місяців повномасштабної війни потреба у донорській крові зросла. Донорська кров потрібна не лише для поранених бійців, а й для цивільних, – сказала меддиректорка Центру служби крові Валентина Крам.



"Різних груп і різного резусу потребують усі лікувальні заклади області. Наш центр бере участь в допомозі східним областям. Протягом тижня здають від 250 до 350 донорів", – зазначила Валентина Крам.



Щодня у Центрі служби крові, додала медична директорка, приймають до 70 донорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центр служби крові, що в Луцьку, 5 грудня прийшли понад 40 прикордонників, аби здати кров для поранених бійців. Акцію приурочили до Дня збройних сил України, який відзначається 6 грудня.Як розповів Суспільному заступник начальника відділу кадрів прикордонного загону, агітує здавати кров на потреби армії усіх військових. Говорить: став донором в цій акції 49 раз."Коли здаєш кров, я по собі відчував, перші два тижні підйом життєвих сил. Життєвий тонус такий доволі потужний і нам для служби це допомагає", – сказав прикордонник.Долучилася до акції прикордонниця, щоб допомогти військовим, які отримали поранення в бою. Додає: стала доноркою вдруге."Моя кров може комусь допомогти. Якщо я там не можу чимось допомогти, то хоч якось допоможу. Взагалі нічого не боялася, треба значить треба", – розповіла військова.Військовослужбовець– донор із багаторічним стажем. На рахунку, каже, має 130 літрів зданої крові."Вперше здавав 1978 році, а всього здав я 270 разів. Для свого здоров’я і для людей. Втрати крові на полях бою великі і її треба чимось поповнювати", – говорить прикордонник.Зі слів лікаря-терапевта, донором може бути здорова людина, яка не вживала за останні два тижні ліки та своєчасно підготувалася до здачі крові."Потрібно два дні не вживати алкоголь, жирного, смаженого. Також молочного не вживати 24 години. Зранку легкий сніданок: ми рекомендуємо солодкий чай з булкою і хороший настрій", – говорить медик.За дев’ять місяців повномасштабної війни потреба у донорській крові зросла. Донорська кров потрібна не лише для поранених бійців, а й для цивільних, – сказала меддиректорка Центру служби крові"Різних груп і різного резусу потребують усі лікувальні заклади області. Наш центр бере участь в допомозі східним областям. Протягом тижня здають від 250 до 350 донорів", – зазначила Валентина Крам.Щодня у Центрі служби крові, додала медична директорка, приймають до 70 донорів.

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