Окупанти хочуть оточити Бахмут, – Інститут вивчення війни

Окупанти хочуть оточити Бахмут, – Інститут вивчення війни
Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ведення боїв біля Бахмута, в районі Авдіївки – Донецька, на лінії Сватове – Кремінна та опублікував карти ведення боїв.

Про це повідомляє Українська правда.

Окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька. Крім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися вглиб українських позицій.

Крім того, російські війська здійснили чергову хвилю ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України 5 грудня.

За оцінкою ISW, зробленою раніше, в той час, як українська та надана Заходом система протиповітряної оборони (ППО) продовжує зменшувати влучання високоточних боєприпасів з боку Росії, невеликий відсоток російських ударів, які обходять українську ППО, має "значний вплив" на українську критичну інфраструктуру.
Окупанти хочуть оточити Бахмут, – Інститут вивчення війни
Окупанти хочуть оточити Бахмут, – Інститут вивчення війни

Також інститут припускає, що українські сили, ймовірно, вдарили по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши їм незначної шкоди і продемонструвавши при цьому здатність України вразити російські тилові райони і, можливо, зірвати російську кампанію із завдання ударів по українській інфраструктурі.

Це наробило галасу серед спільноти російських блогерів, яка прийшла до висновку, що "Москва перебуває під загрозою з української території".

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Теги: Бахмут, окупанти
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