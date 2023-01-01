За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
Сьогодні, 18:02
Позиції бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони – за кількасот метрів окопався ворог.
Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.
«Це справжній «нуль» – і тут усе по-справжньому. Справжні емоції, справжні вчинки, справжні люди… Вдивіться у ці обличчя – обличчя нашої майбутньої Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.
«Це справжній «нуль» – і тут усе по-справжньому. Справжні емоції, справжні вчинки, справжні люди… Вдивіться у ці обличчя – обличчя нашої майбутньої Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назавжди 20 років: на Волинь привезли тіло полеглого Героя
Сьогодні, 18:48
За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
Сьогодні, 18:02
У Нововолинську електросамокат збив 9-річну дитину
Сьогодні, 17:35
Медіа