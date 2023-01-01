За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині





Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.



«Це справжній «нуль» – і тут усе по-справжньому. Справжні емоції, справжні вчинки, справжні люди… Вдивіться у ці обличчя – обличчя нашої майбутньої Перемоги!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Позиції бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони – за кількасот метрів окопався ворог.Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.«Це справжній «нуль» – і тут усе по-справжньому. Справжні емоції, справжні вчинки, справжні люди… Вдивіться у ці обличчя – обличчя нашої майбутньої Перемоги!» - йдеться у повідомленні.

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