За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині

За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
Позиції бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони – за кількасот метрів окопався ворог.

Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.

«Це справжній «нуль» – і тут усе по-справжньому. Справжні емоції, справжні вчинки, справжні люди… Вдивіться у ці обличчя – обличчя нашої майбутньої Перемоги!» - йдеться у повідомленні.
За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині
За кількасот метрів від ворожих окопів. Обличчя захисників з Волині

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Теги: 100 бригада, Волинь
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