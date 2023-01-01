Воїну з Волині пропонують присвоїти посмертно звання Герой України

Михайлу Чопу.



Про це йдеться в



Петицію зареєструвала дружина загиблого воїна.



«Пане президенте, прошу присвоїти звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ (посмертно) моєму чоловіку. Це старший солдат Чоп Михайло Федорович, інспектор прикордонної служби 7 прикордонного загону, 25 лютого 1986 року народження», - йдеться у повідомленні.



Наразі петицію підписали 1735 осіб із необхідних 25 тисяч. Збір підписів триватиме три місяці.



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