Воїну з Волині пропонують присвоїти посмертно звання Герой України

Воїну з Волині пропонують присвоїти посмертно звання Герой України
На сайті глави держави зареєстрували петицію з пропозицією присвоїти посмертно звання Героя України волинянину Михайлу Чопу.

Про це йдеться в петиції.

Петицію зареєструвала дружина загиблого воїна.

«Пане президенте, прошу присвоїти звання ГЕРОЙ УКРАЇНИ (посмертно) моєму чоловіку. Це старший солдат Чоп Михайло Федорович, інспектор прикордонної служби 7 прикордонного загону, 25 лютого 1986 року народження», - йдеться у повідомленні.

Наразі петицію підписали 1735 осіб із необхідних 25 тисяч. Збір підписів триватиме три місяці.

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Теги: загиблі, війна
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