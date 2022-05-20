Байден завтра оголосить новий пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 19:12
Президент США Джо Байден четвер, 21 вересня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними джерел, Байден оголосить про ще один пакет допомоги Україні. В якому буде "один чи два нові елементи".
При цьому у пакет, ймовірно, не увійдуть ракети ATACMS та ПТРК. Однак США все ще розглядає варіанти передачі озброєння Україні. Наразі у США сконцентрувалися на допомозі Україні у проходженні мінних полів, бо вважають, що це пришвидшить контрнаступ.
США планують передати обладнання для розмінування, більшу кількість касетних боєприпасів, повітряне прикриття наземних ресурсів, а також бронетехніку та протитанкове обладнання для знищення російських вертольотів.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними джерел, Байден оголосить про ще один пакет допомоги Україні. В якому буде "один чи два нові елементи".
При цьому у пакет, ймовірно, не увійдуть ракети ATACMS та ПТРК. Однак США все ще розглядає варіанти передачі озброєння Україні. Наразі у США сконцентрувалися на допомозі Україні у проходженні мінних полів, бо вважають, що це пришвидшить контрнаступ.
США планують передати обладнання для розмінування, більшу кількість касетних боєприпасів, повітряне прикриття наземних ресурсів, а також бронетехніку та протитанкове обладнання для знищення російських вертольотів.
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