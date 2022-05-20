Байден завтра оголосить новий пакет військової допомоги Україні

Байден завтра оголосить новий пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден четвер, 21 вересня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними джерел, Байден оголосить про ще один пакет допомоги Україні. В якому буде "один чи два нові елементи".

При цьому у пакет, ймовірно, не увійдуть ракети ATACMS та ПТРК. Однак США все ще розглядає варіанти передачі озброєння Україні. Наразі у США сконцентрувалися на допомозі Україні у проходженні мінних полів, бо вважають, що це пришвидшить контрнаступ.

США планують передати обладнання для розмінування, більшу кількість касетних боєприпасів, повітряне прикриття наземних ресурсів, а також бронетехніку та протитанкове обладнання для знищення російських вертольотів.

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Теги: військова допомога, США
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