Треба вигнати російських брехунців із Радбезу ООН: головне з виступу Зеленського

Треба вигнати російських брехунців із Радбезу ООН: головне з виступу Зеленського
Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями.

Про це під час виступу в Радбезі ООН заявив президент Володимир Зеленський, передає телеграм-канал Брати по зброї.

Автори каналу опублікували головні тези з виступу Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН:

Світова більшість визнає правду про цю війну. Це злочинна та неспровокована агресія росії проти нашої нації, що має на меті захоплення території та ресурсів України.

Але це не лише російська агресія проти України. Держава-терорист має на меті підірвати своєю агресією всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн.

Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке рф займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює росія.

Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною.
Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу.

Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав.
Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.

Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Зеленський, ООН
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили командний пункт ЧФ росії біля Севастополя
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
Треба вигнати російських брехунців із Радбезу ООН: головне з виступу Зеленського
Сьогодні, 19:40
На Волині шукають десятки охочих працювати суддями
Сьогодні, 19:37
Байден завтра оголосить новий пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 19:12
Схожі новини
Зеленський дав старт перевіркам всіх рішень ВЛК від початку великої війни Зеленський дав старт перевіркам всіх рішень ВЛК від початку великої війни
12 вересень, 20:32
ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду ООН веде таємні переговори з рф щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду
08 вересень, 15:20
Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори Зеленський сказав, чи балотуватиметься на другий термін, якщо у 2024-му будуть вибори
31 серпень, 21:30
Допомога від ООН: хто з пенсіонерів зможе отримати виплати Допомога від ООН: хто з пенсіонерів зможе отримати виплати
14 серпень, 07:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть двох волинян, які застрелили лося у національному парку
Сьогодні, 21:09
 0
Майбутнє України: чи є шанси на хайтек*
Сьогодні, 21:08
 0
На війні загинув лучанин Микола Шапірко
Сьогодні, 20:39
 0
ЗСУ знищили командний пункт ЧФ росії біля Севастополя
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8