Треба вигнати російських брехунців із Радбезу ООН: головне з виступу Зеленського





Про це під час виступу в Радбезі ООН заявив президент Володимир Зеленський, передає телеграм-канал Брати по зброї.



Автори каналу опублікували головні тези з виступу Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН:



Світова більшість визнає правду про цю війну. Це злочинна та неспровокована агресія росії проти нашої нації, що має на меті захоплення території та ресурсів України.



Але це не лише російська агресія проти України. Держава-терорист має на меті підірвати своєю агресією всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн.



Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке рф займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює росія.



Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною.

Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу.



Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав.

Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.



Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.



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