Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня

У четвер, 21 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадівПро це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.За даними Sinoptik, вдень у Луцьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами: якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою.