Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 21 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
За даними Sinoptik, вдень у Луцьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
Народний прогноз погоди: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами: якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
За даними Sinoptik, вдень у Луцьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
Народний прогноз погоди: Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами: якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою.
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