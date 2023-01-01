На Волині шукають десятки охочих працювати суддями





Про це пише



Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка з 2019 року не працювала повноцінно через відсутність членів-експертів, врешті відновила свою роботу у 2023 році й оголосила конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих та 532 – в апеляційних судах.



Зокрема у Волинській області є 21 вакантне місце для представників судочинства. З них 11 – у Волинському апеляційному суді, ще 10 – у районних, міськрайонних і міських судах.



У Ковельський міськрайонний суд шукають наразі трьох служителів Феміди. Трохи менше – по два – шукають у Луцький міськрайонний і Володимир-Волинський міський суди. По одній вакансії – в Іваничівському та Камінь-Каширському районних судах, а також у Нововолинському міському суді.



Конкурс на зайняття вакантних посад суддів проведуть на основі рейтингу, який буде сформований за результатами кваліфікаційних іспитів. Вони включатимуть анонімне письмове тестування та практичну частину. Служителі Феміди також отримають бали із завдань, якими перевірятимуть їхню здатність бути суддями за відповідними спеціалізаціями.



Щоб позмагатися за вакантні місця, кандидати мають подати заяву до ВККСУ та надіслати поштою на адресу органу необхідні документи, які підтверджують їхню особу, наявність вищої юридичної освіти, стаж професійної діяльності у сфері права тощо. Усі вимоги до учасників перелічені у положенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів про проведення конкурсу.



Учасники, які претендують на роботу у районних, міськрайонних та міських судах, мають подати необхідні папери до 16 жовтня. А ті представники судової влади, які бажають працювати в апеляційному суді – до кінця 2023 року.



Інформацію про дату, час та місце проведення конкурсу опублікують на офіційному вебсайті комісії.

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