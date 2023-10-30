Опалювальний сезон в Україні планують завершити на два тижні раніше





Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro, пише



"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", – сказав він.



За його словами, Україна спокійно пережила зиму.



"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", – додав Чернишов.



Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нинішній опалювальний сезон в Україні можуть завершити не 15 квітня, а вже наприкінці березня.Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України"в інтерв’ю виданню Le Figaro, пише Економічна правда "Зазвичай, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", – сказав він.За його словами, Україна спокійно пережила зиму."Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", – додав Чернишов.Нагадаємо, раніше прем’єр-міністрзаявляв, що Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.

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