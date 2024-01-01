Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту

У росії змінили головнокомандувача Військово-морського флоту після втрати майже третини корабельного складу на Чорному морі. Адміралстав виконувачем обов'язків.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.У 2018-2019 роках він недовго очолював Чорноморський флот. Під його керівництвом відбулися затримання кораблів ВМС України в Керченській протоці та захоплення в полон 24 українських моряків для подальшого обміну. Після цього Моїсеєв став командувачем Північного флоту.Сьогодні він офіційно призначений на посаду, замінивши адмірала, який займав її з 2019 року.Повідомлення про зняття Євменова з посади з'явилося 10 березня - через чотири дні післяЗ початку війни Росія втратила 26 кораблів та катерів, а також один підводний човен. Перед початком конфлікту на Чорному морі РФ мала понад 70 кораблів.