Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту
Сьогодні, 19:11
У росії змінили головнокомандувача Військово-морського флоту після втрати майже третини корабельного складу на Чорному морі. Адмірал Олександр Моїсеєв став виконувачем обов'язків.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У 2018-2019 роках він недовго очолював Чорноморський флот. Під його керівництвом відбулися затримання кораблів ВМС України в Керченській протоці та захоплення в полон 24 українських моряків для подальшого обміну. Після цього Моїсеєв став командувачем Північного флоту.
Сьогодні він офіційно призначений на посаду, замінивши адмірала Миколу Євменова, який займав її з 2019 року.
Повідомлення про зняття Євменова з посади з'явилося 10 березня - через чотири дні після атаки України на корабель «Сергій Котов».
З початку війни Росія втратила 26 кораблів та катерів, а також один підводний човен. Перед початком конфлікту на Чорному морі РФ мала понад 70 кораблів.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У 2018-2019 роках він недовго очолював Чорноморський флот. Під його керівництвом відбулися затримання кораблів ВМС України в Керченській протоці та захоплення в полон 24 українських моряків для подальшого обміну. Після цього Моїсеєв став командувачем Північного флоту.
Сьогодні він офіційно призначений на посаду, замінивши адмірала Миколу Євменова, який займав її з 2019 року.
Повідомлення про зняття Євменова з посади з'явилося 10 березня - через чотири дні після атаки України на корабель «Сергій Котов».
З початку війни Росія втратила 26 кораблів та катерів, а також один підводний човен. Перед початком конфлікту на Чорному морі РФ мала понад 70 кораблів.
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