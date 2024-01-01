Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту

Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту
У росії змінили головнокомандувача Військово-морського флоту після втрати майже третини корабельного складу на Чорному морі. Адмірал Олександр Моїсеєв став виконувачем обов'язків.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У 2018-2019 роках він недовго очолював Чорноморський флот. Під його керівництвом відбулися затримання кораблів ВМС України в Керченській протоці та захоплення в полон 24 українських моряків для подальшого обміну. Після цього Моїсеєв став командувачем Північного флоту.
Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту

Сьогодні він офіційно призначений на посаду, замінивши адмірала Миколу Євменова, який займав її з 2019 року.

Повідомлення про зняття Євменова з посади з'явилося 10 березня - через чотири дні після атаки України на корабель «Сергій Котов».

З початку війни Росія втратила 26 кораблів та катерів, а також один підводний човен. Перед початком конфлікту на Чорному морі РФ мала понад 70 кораблів.

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Теги: війна, росія
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