На фронті поліг волинянин Валентин Король

На фронті поліг волинянин Валентин Король
На Донеччині у бою обірвалося життя військовослужбовця із селища Благодатне на Волині Валентин Король.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Маємо сумну звістку. 13 березня у Донецькій області загинув наш Захисник Валентин Король, 1985 року народження. Житель Благодатного», - зазначив мер.

Завтра, в середу, 20 березня Герой повернеться на щиті у рідне селище. О 14:00 зустріч на в’їзді в Нововолинськ з боку Червонограда.

Коридором шани проводжатимуть Героя до його будинку: селище Благодатне, вул. Лесі Українки, 1/12.

Інформація щодо чину погребіння буде згодом.

«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна пам'ять Герою!» - зазначив Борис Карпус.

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Теги: загиблі, війна
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