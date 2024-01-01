На фронті поліг волинянин Валентин Король
Сьогодні, 19:17
На Донеччині у бою обірвалося життя військовослужбовця із селища Благодатне на Волині Валентин Король.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Маємо сумну звістку. 13 березня у Донецькій області загинув наш Захисник Валентин Король, 1985 року народження. Житель Благодатного», - зазначив мер.
Завтра, в середу, 20 березня Герой повернеться на щиті у рідне селище. О 14:00 зустріч на в’їзді в Нововолинськ з боку Червонограда.
Коридором шани проводжатимуть Героя до його будинку: селище Благодатне, вул. Лесі Українки, 1/12.
Інформація щодо чину погребіння буде згодом.
«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна пам'ять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Маємо сумну звістку. 13 березня у Донецькій області загинув наш Захисник Валентин Король, 1985 року народження. Житель Благодатного», - зазначив мер.
Завтра, в середу, 20 березня Герой повернеться на щиті у рідне селище. О 14:00 зустріч на в’їзді в Нововолинськ з боку Червонограда.
Коридором шани проводжатимуть Героя до його будинку: селище Благодатне, вул. Лесі Українки, 1/12.
Інформація щодо чину погребіння буде згодом.
«Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна пам'ять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
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