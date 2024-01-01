Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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