Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.
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