Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 7-9° тепла.Хмарно. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

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