Парамедик з Камінь-Каширщини одружився з «Міс Україна»

Рагнар і Міледі.



Сюжет про підкормільця і його дружину, з якою він одружився на фронті, вийшов на ютуб-каналі «Захисники Незалежності», – передає



Пара розповіла, що на війні люди пізнають один одного глибше, бо там ніхто не носить масок.



«Кохання на війні проявляється набагато швидше і воно є щирішим, відвертішим. Тому що у цивільному житті тобі треба довгий час, щоб пізнати людину. А коли ти з нею робиш евакуацію спільну, коли ти з нею працюєш, коли з одного тільки погляду ти розумієш, що виникає тяжка ситуація і кожен без слів знає, що йому робити… взаємодія виходить просто максимальна», – розповідає боєць із позивним Рагнар.



Подружжя впевнене, що вдвох працювати набагато легше, ніж порізно. Тому що є взаємодопомога й опора, на яку можна покластися, коли дуже важко.



«У нас це було по-особливому – так, як ні в кого, так, як ніде. І так, як було у нас, більше ні в кого не буде. Тому що все розпочиналося із простого погляду і пізніше, враховуючи те, що це відбувалося на війні, у нас усе розвивалося дуже стрімко. Але водночас було багато емоційних подій, життєвих подій. Згорів будинок від прильоту – ми були разом, під час інших подібних моментів – ми знову ж таки були разом. І в тяжкі моменти, коли твоя кохана людина поруч, це дуже додає віри у себе і заспокоює», – поділився підкормілець.



Друзі й побратими підтримали такий союз і вже невдовзі справили молодятам весілля просто на передовій.



«Це було по-іншому. Не так, як у цивільному житті. Кожна дівчина, напевно, мріяла про білу сукню, щоб бути принцесою. Але я була у формі, з фатою і це було незабутньо. Буде що розповісти нашим онукам», – вважає Міледі.



Пара усвідомлює, що на війні усе інакше: і кохання, і романтика, і дружба. Адже це зовсім інші умови життя. Але, попри те, стосунки, які сформувалися в таких умовах, уже нічого не зможе зруйнувати. Люди пронесуть їх із собою крізь роки та крізь своє життя. Рагнар і Міледі сподіваються на таку ж довгу та щасливу долю свого камуфльованого шлюбу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парамедик з села Підкормілля, що на Камінь-Каширщині, одружився з «Міс Україна». Він усе життя мріяв стати військовим, але через високий зріст служив у лавах добровольчої армії водієм. Вона – юристка, громадська діячка із титулом «Міс Україна», яка до повномасштабного вторгнення взагалі не мала ніякого стосунку до ЗСУ. Але життя їх звело саме у війську, де пара працює парамедиками із позивнимиСюжет про підкормільця і його дружину, з якою він одружився на фронті, вийшов на ютуб-каналі «Захисники Незалежності», – передає Нове життя Пара розповіла, що на війні люди пізнають один одного глибше, бо там ніхто не носить масок.«Кохання на війні проявляється набагато швидше і воно є щирішим, відвертішим. Тому що у цивільному житті тобі треба довгий час, щоб пізнати людину. А коли ти з нею робиш евакуацію спільну, коли ти з нею працюєш, коли з одного тільки погляду ти розумієш, що виникає тяжка ситуація і кожен без слів знає, що йому робити… взаємодія виходить просто максимальна», – розповідає боєць із позивним Рагнар.Подружжя впевнене, що вдвох працювати набагато легше, ніж порізно. Тому що є взаємодопомога й опора, на яку можна покластися, коли дуже важко.«У нас це було по-особливому – так, як ні в кого, так, як ніде. І так, як було у нас, більше ні в кого не буде. Тому що все розпочиналося із простого погляду і пізніше, враховуючи те, що це відбувалося на війні, у нас усе розвивалося дуже стрімко. Але водночас було багато емоційних подій, життєвих подій. Згорів будинок від прильоту – ми були разом, під час інших подібних моментів – ми знову ж таки були разом. І в тяжкі моменти, коли твоя кохана людина поруч, це дуже додає віри у себе і заспокоює», – поділився підкормілець.Друзі й побратими підтримали такий союз і вже невдовзі справили молодятам весілля просто на передовій.«Це було по-іншому. Не так, як у цивільному житті. Кожна дівчина, напевно, мріяла про білу сукню, щоб бути принцесою. Але я була у формі, з фатою і це було незабутньо. Буде що розповісти нашим онукам», – вважає Міледі.Пара усвідомлює, що на війні усе інакше: і кохання, і романтика, і дружба. Адже це зовсім інші умови життя. Але, попри те, стосунки, які сформувалися в таких умовах, уже нічого не зможе зруйнувати. Люди пронесуть їх із собою крізь роки та крізь своє життя. Рагнар і Міледі сподіваються на таку ж довгу та щасливу долю свого камуфльованого шлюбу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію