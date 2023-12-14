У Луцьку на Дубнівській авто збило жінку, постраждалу госпіталізували





Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 березня близько 19 години, – пише ІА



Як повідомили очевидці, жінка отримала травми та численні забої. На місці аварії медики швидкої надавали допомогу постраждалій та доправили в медичний заклад.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що бригада медиків виїжджала на виклик про ДТП з постраждалими. У жінки попередньо діагностували політравму.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини автопригоди.



Деталі згодом.

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