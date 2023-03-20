Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині досі на високому рівні

Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині досі на високому рівні
За даними оперативної інформації на Волині протягом 11-го тижня 2024 року (з 11 по 17 березня) зареєстрували 5755 випадків ГРВІ, зокрема, 26 випадків COVID-19. Захворюваність на ГРВІ залишається на рівні попереднього тижня, а на COVID-19 зменшилася на 30%.

Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Серед тих, хто захворів, близько 67% становлять діти до 17 років. Госпіталізовані 92 людини, із них 8 – із COVID- 19. З усіх госпіталізованих понад 54% – діти.

Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 2,5% перевищує епідемічний поріг та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

З 2 жовтня 2023 року по 17 березня 2024-го на ГРВІ в області перехворіло понад 141 тисячу людей. Це становить 14% населення області та на 36% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.

За результатами моніторингових досліджень циркуляції збудників вірусологічна лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб встановила, що в області, як і в Україні, циркулюють віруси грипу А, В та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус та штами COVID-19 – Омікрон.

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Теги: Волинь, грип, ГРВІ
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