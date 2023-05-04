Втихомирювала поліція: у Луцькому районі побилися дівчата





19-річна дівчина з односельчанкою посварилися до бійки опісля 23.00 години в громадському місці, - пише газета



Втихомирювати хуліганок довелося працівникам відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.



На них правоохоронці склали адміністративний протокол, який передбачає покарання за дрібне хуліганство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному зі сіл Горохівської територіальної громади Луцького району побилися дівчата.19-річна дівчина з односельчанкою посварилися до бійки опісля 23.00 години в громадському місці, - пише газета Волинь Втихомирювати хуліганок довелося працівникам відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.На них правоохоронці склали адміністративний протокол, який передбачає покарання за дрібне хуліганство.

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