Втихомирювала поліція: у Луцькому районі побилися дівчата
19 березень, 22:44
В одному зі сіл Горохівської територіальної громади Луцького району побилися дівчата.
19-річна дівчина з односельчанкою посварилися до бійки опісля 23.00 години в громадському місці, - пише газета Волинь.
Втихомирювати хуліганок довелося працівникам відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
На них правоохоронці склали адміністративний протокол, який передбачає покарання за дрібне хуліганство.
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19-річна дівчина з односельчанкою посварилися до бійки опісля 23.00 години в громадському місці, - пише газета Волинь.
Втихомирювати хуліганок довелося працівникам відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
На них правоохоронці склали адміністративний протокол, який передбачає покарання за дрібне хуліганство.
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