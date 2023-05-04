Втихомирювала поліція: у Луцькому районі побилися дівчата

Втихомирювала поліція: у Луцькому районі побилися дівчата
В одному зі сіл Горохівської територіальної громади Луцького району побилися дівчата.

19-річна дівчина з односельчанкою посварилися до бійки опісля 23.00 години в громадському місці, - пише газета Волинь.

Втихомирювати хуліганок довелося працівникам відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.

На них правоохоронці склали адміністративний протокол, який передбачає покарання за дрібне хуліганство.

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Теги: бійка, дівчата, поліція
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